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67歲夫偷吃50歲閨蜜！正宮打官司查出更狠真相　追回19萬元

婚姻35年毀於閨蜜背叛！她怒揭丈夫出軌轉錢內幕。（示意圖／Pixabay）

▲ 婚姻35年毀於閨蜜背叛！她怒揭丈夫出軌轉錢內幕。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

長達35年的婚姻，竟敵不過一場背叛。據《大風新聞》報導，上海一名62歲胥姓女子日前發現67歲丈夫與自己熟識多年的50歲閨蜜陳女發展婚外情，更驚覺對方竟多次私下轉帳巨款給小三，讓她氣得離婚並憤而提告，討回屬於自己的權益。

67歲夫偷吃50歲閨蜜！62歲正宮打官司查出更狠真相　丈夫竟轉82萬給小三

▲ 法院查出更多帳目，轉帳金額遠超妻子提告數字。（圖／大風新聞，下同）

這段情感糾葛發生於上海浦東。胥女與沈姓丈夫自1989年結婚，共度超過三十載，卻在2024年因發現丈夫與閨蜜不倫而離婚收場。離婚後，胥女從銀行紀錄查出前夫曾在2023至2024年間，多次轉帳給陳女，累計金額高達8.6萬人民幣（約新台幣38萬元），她隨即向法院提出訴訟，要求追回其中一半。

67歲夫偷吃50歲閨蜜！62歲正宮打官司查出更狠真相　丈夫竟轉82萬給小三

▲ 胥姓女子查出的轉帳金額是8萬6000元。（圖／大風新聞）

法庭上，前夫與陳女聲稱轉帳只是借貸關係，甚至還辯稱其中4萬元是胥女指示轉帳，但法院查出真相並不單純。根據轉帳紀錄，沈男實際上共匯款高達18.6萬元（約新台幣82萬元），遠超雙方聲稱的金額。

67歲夫偷吃50歲閨蜜！62歲正宮打官司查出更狠真相　丈夫竟轉82萬給小三

▲ 法院查出沈男實際上共匯款高達18.6萬元。（圖／大風新聞）

此外，胥女也提供微信紀錄作為證據，顯示沈男與陳女曾一同前往西藏旅遊，更在五人閨蜜群組「五朵金花」中撕破臉。胥女指控陳女插足婚姻，對方則語出驚人回嗆「撒泡尿照照你配嗎」，讓整起風波更加激烈。

67歲夫偷吃50歲閨蜜！62歲正宮打官司查出更狠真相　丈夫竟轉82萬給小三

法院審理後認定，沈男擅自處分夫妻財產屬於無效贈與，最終判決支持胥女請求，要求前夫返還43,000元人民幣（約新台幣18.9萬元），也讓這場感情與金錢糾葛告一段落。

這起案件也引發社會關注「婚姻中財產界線」的問題。《大風新聞》指出，法官提醒婚姻中的雙方都有對家庭財務負責的義務，若一方私下大筆轉帳第三者，極可能構成無效贈與。

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▲ 法院查出更多帳目，轉帳金額遠超妻子提告數字。（圖／大風新聞）


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