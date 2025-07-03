「星門計畫」再升級！OpenAI與甲骨文擴大合作構建AI雲端帝國

▲日前OpenAI執行長發文公開「Stargate 1」工程現場進度。（圖／X@sama）

記者吳立言／綜合報導

人工智慧領域再掀巨浪。OpenAI與甲骨文（Oracle）近日正式擴大合作，共同推進「星門計畫（Stargate，也稱星際之門）」，計畫在美國多州部署超大規模資料中心，總功率高達4.5吉瓦（GW），以支援未來生成式AI的龐大算力需求。

知情人士透露，OpenAI已與甲骨文簽訂一份總價值高達300億美元的多年期合約，將租用其資料中心提供的電力與雲端基礎設施。這筆交易不僅是甲骨文史上最大規模的雲端合約之一，也成為全球AI基礎建設史上里程碑級的合作案。

此次合作所需的資料中心規模驚人，4.5GW的電力相當於四至五座大型核能電廠，足以供應數百萬戶家庭的用電需求。為此，甲骨文將在美國境內多地增設與擴建資料中心，已規劃的地點包括德州、密西根州、威斯康辛州與懷俄明州等，其中德州阿比林（Abilene）現有的資料中心容量將從1.2GW提升至約2GW。

除了甲骨文本身的雲端資源，OpenAI也正考慮於新墨西哥州、喬治亞州、俄亥俄州與賓夕法尼亞州等地建立新的運算據點，以進一步分散其全球AI基礎設施佈局。

本次星門計畫的背景，是由多家科技與投資機構共同推動的跨國AI雲端投資倡議，總資金規模預計將達5,000億美元。除了 OpenAI與甲骨文外，軟銀與阿布達比背景的MGX投資集團也為主要參與者。

為滿足 OpenAI對高效能GPU的需求，甲骨文也計劃採購超過40萬顆NVIDIA的GB200晶片，並將其部署於新建資料中心之中。分析師指出，這筆硬體採購案與先前的NVIDIA 400億美元交易有密切關聯，反映OpenAI正全力強化自身的AI模型訓練與部署能力。

業界普遍認為，此舉標誌著OpenAI正逐步減少對微軟 Azure 的單一依賴，轉向多雲策略。同時，也象徵甲骨文在AI雲端市場的地位正在快速上升。甲骨文股價在消息曝光後大漲逾 5%，並創下歷史新高。

星門計畫的推進，不僅將帶動資料中心、能源與晶片產業鏈的發展，更將為全球AI發展奠定更堅實的基礎。