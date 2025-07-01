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1歲擁2千萬粉紅勞斯萊斯！　杜拜富豪「高調寵愛女」挨轟

富商父親節送嬰女粉紅勞斯萊斯　炫富舉動引網怒

▲ 儘管伊莎貝拉得等17年才能合法駕車，父親仍砸逾2000萬寵女。（圖／Instagram／@satish_sanpal）

圖文／CTWANT

杜拜一名印度裔富商在父親節送給1歲女兒一輛粉紅色訂製版勞斯萊斯幻影（Rolls-Royce Phantom），影片近日在網路瘋傳，引來網友一片撻伐。許多人批評此舉「過度炫富」、「不合時宜」，甚至諷刺女童還需等待17年才能合法開車，認為父親此舉根本是為哄抬自身形象，而非寵愛女兒。

影片中可見，這輛從英國訂製空運至杜拜的金屬粉紅色豪車，內裝以粉白皮革打造，座椅繡有女兒姓名縮寫「ISS」，車牌則刻上「恭喜伊莎貝拉」（CONGRATULATIONS Isabella）。

據《Financial Express》與《The Sun》等媒體報導，引發爭議的富商為ANAX地產開發公司創辦人薩提許．桑帕爾（Satish Sanpal），他與妻子塔賓妲（Tabinda Sanpal）共同將這輛價值逾5.8億印度盧比（折合新台幣約2250萬元，不含客製費用）的豪車送給愛女伊莎貝拉（Isabella Sanpal）。

當天現場佈置宛如童話場景，大型泰迪熊、彩色氣球與粉紅地毯鋪滿會場。一家3口乘坐另一輛勞斯萊斯到場，通過以女兒名字裝飾的巨型滑門進入展示空間，豪車周圍也擺滿氣球與泰迪熊。伊莎貝拉雖年僅1歲，尚無駕駛能力，仍在工作人員陪伴下開心跳舞、入座新車。

影片上傳至Instagram後迅速引發熱議，不少網友留言批評。使用者@jessieblue_表示，「人們當然有權選擇怎麼花錢，但看到有嬰兒獲贈勞斯萊斯，而許多慈善團體卻乞求資助，實在令人心酸。」@anilyzethis則指出，「若真是為了女兒，他不會花錢讓Lovin Dubai發布這段影片，這一切都是為了他自己。」也有網友認為此舉「俗氣、炫耀、毫無品味」，並嘲諷，「收到這麼昂貴的禮物卻得等17年才能用，感覺一定很特別」。

這並非薩提許首次為女兒展現奢華寵愛，據報在她今年2月的1歲生日當天，父母包下杜拜頂級飯店「亞特蘭提斯皇家」舉辦盛宴。會場被打造成冰雪王國，滿地人造雪、閃爍水晶吊燈，壽星則是乘童話馬車進場，身穿公主禮服，現場演出陣容更包括拉哈特．法泰．阿里．可汗、塔曼娜．巴蒂亞、阿提夫．阿斯蘭與諾拉．法泰希等寶萊塢巨星。

薩提許‧桑帕爾與妻子在父親節將訂製粉紅勞斯萊斯送給1歲女兒，奢華場面引發網友熱議。（圖／翻攝自X）

薩提許‧桑帕爾與妻子在父親節將訂製粉紅勞斯萊斯送給1歲女兒，奢華場面引發網友熱議。（圖／翻攝自X）

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