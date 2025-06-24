高雄阿北對已故老友妻襲胸　鬼扯「希望她心情好一點」判4月

▲7旬阿北竟對已故老友妻子襲胸。（示意圖／pixabay）



記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名70多歲的陳姓男子到多年不見的老友家訪友，才得知老友已經過世，不料他竟對已故老友的妻子伸手襲胸，對方氣得報警處理，老翁竟瞎扯「她可能因為沒有男人的溫存而得憂鬱症」，高雄地院審理後，認定陳男觸犯性騷擾防治法，判處有期徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，陳姓男子已退休，平日閒來無事，今年3月15日上午，他想起過去做生意時結識的一位老友，便驅車前往鳳山區探訪，然而抵達老友家後，陳男才從老友妻子口中得知老友已經過世，而面對多年未見的老友妻，陳男竟然趁對方不注意時，伸手摸了她的胸部。

老友妻在遭到騷擾後十分憤怒，立即報警處理，法院審理時，陳男一開始否認犯行，但後來改口承認，他辯解稱「我摸她胸部是為了安撫她，因為她先生過世，希望她心情好一點。」甚至瞎扯「她可能因為沒有男人的溫存而得憂鬱症」，企圖為自己的行為開脫。

法官認為，陳男的行為侵害了被害人身體自主權，並對其心理及生活造成影響，已構成性騷擾，破壞了他人性別平等及與性相關的寧靜狀態，但考量陳男年事已高且需照顧老母，法官裁定他不用入監執行，判處4個月徒刑，得易科罰金，可上訴。