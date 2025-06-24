快訊／伊朗官媒證實：對以色列實施停火！

▲ 伊朗幾小時前對美軍中東最大基地烏代德空軍基地發射至少10枚飛彈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普宣布以伊將自格林威治時間約4時（台灣約12時）停火，伊朗官媒24日稍早證實，對美國「侵略行為」進行軍事回應過後，「已對敵人實施停火」，但未提及具體時間點，此前伊朗對卡達一座美軍基地發動報復攻擊。

根據CNN，伊朗國家新聞網（Iran National News Network）一名主播在直播新聞中說道，「伊斯蘭革命衛隊成功以飛彈行動回應美國侵略，展現我們親愛的人民捍衛國土的堅定與團結後，已對敵人實施停火」。

這名主播聲稱，「昨晚就在伊朗伊斯蘭革命衛隊成功對美國位於卡達的烏代德基地發射飛彈後僅一小時，美國總統川普以近乎乞求的語氣，懇求啟動猶太復國主義敵人強加於我國的戰爭停火進程」。

川普稍早也在自家平台Truth Social上發文表示，「以色列與伊朗幾乎同時找上我說『和平！』我知道，時機就是現在，世界與中東是最大的贏家。兩國將迎來愛、和平與繁榮。」

川普強調，「他們（以伊）能得到的實在太多，但如果偏離正義與真理的道路，也將失去非常多。以色列與伊朗的未來是無限光明、充滿希望與承諾的。願上帝保佑你們兩國！」