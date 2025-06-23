士林分署7/1聯合拍賣會　泰達幣、乙太幣、土地還有上千件女裝

▲士林分署7月1日舉辦「123聯合拍賣會」加密貨幣、土地、股票、女裝等多元標的等您來搶標。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署宣布，將於年7月1日（星期二）上午10時及下午3時，在該分署一樓拍賣室舉辦「123聯合拍賣會」。本次拍賣項目豐富，包含加密貨幣、土地、股票與超過千件女裝，標的多元，是投資、置產與撿便宜的絕佳機會。

上午場特別加開「加密貨幣專場拍賣會」，為士林地檢署偵辦詐欺案件所查扣之資產，包含逾11萬顆泰達幣（USDT）及約4.9顆乙太幣（ETH），共分成8標，每標從數顆至數萬顆不等，並設定底價。應買人須於當日9時30分至10時完成登記，持身分證即可參與現場喊價競標，中標後可將加密貨幣直接轉入個人冷錢包。

下午場則進行動產與不動產標的拍賣。不動產部分，焦點包括位於新北市汐止區汐科生活圈的高爾夫練習場停車場土地（720及724地號），分別以76.8萬元及4,240元底價進行第三次拍賣；另有臺北市北投區關渡段土地，底價1,447萬元，地點鄰近關渡國中與公園，生活機能佳。此外，士林、南港、內湖、三芝等地共36筆土地亦將公開標售。

▲泰達幣（USDT）11萬1千顆及約4.9顆乙太幣（ETH），共分成8標。（圖／記者黃宥寧翻攝）



動產方面則包含華泰商業銀行股票與逾千件全新女裝，女裝將以每件50至100元的價格變賣，極具吸引力。

士林分署提醒，下午場拍賣登記時間為14時30分至15時，並於15時整開始拍賣。加密貨幣中標者若金額達50萬元以上且選擇現金付款，須改以匯款方式辦理。中標人須於當日下午2時至5時，持相關文件至臺灣士林地方檢察署贓物庫辦理點交。

更多拍賣資訊請見士林分署官網：http://www.sly.moj.gov.tw。