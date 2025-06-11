作家H委任「呂秋遠孩生母」打官司　林智群提1問題：記得先收錢

記者黃翊婷／綜合報導

知名律師呂秋遠捲入私生子風波，孩子生母、律師林沄蓁則透過作家H的直播，與呂隔空喊話對決。作家H昨日（10日）宣布要委任林沄蓁幫自己打官司，再次引發網友關注。不過，律師林智群截圖作家H的文章並表示，「『抗告律師』是這樣用的嗎？林律師記得先收錢。」

▲作家H宣布委任林沄蓁協助自己打官司。（圖／翻攝自作家H臉書）

作家H昨日（10日）在臉書發文，表明自己去年2月底分手之後，遭前任抹黑為恐怖情人，還因此挨告妨害名譽，他將在6月20日前往台北地檢署偵查庭說明案情，「本人正式宣告，即日起委任林沄蓁律師，成為我的抗告律師，屆時，林律師將會與我一起現身台北地檢署！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

作家H強調，這件事情早在直播當天就與林沄蓁說好了，「一個被小孩生父抹黑的家事律師，幫一個被前任抹黑的作家抗告。如果成功，沒有被起訴，那就足以證明，林律師並不像某些人口中所說的，『笨』！」

不過，同樣身為律師的林智群11日凌晨在臉書發文，他貼出作家H的臉書文章，並圈出「抗告律師」4個字，「『抗告律師』是這樣用的嗎？林律師記得先收錢。」

其他網友也紛紛留言表示，「是委任律師啦，抗告是法院裁定」、「辯護律師吧」、「抗告？啊所以法官已經裁定了嗎」。還有熱心網友說明，偵查庭主要是了解、記錄檢察官的問題和案情，律師作用有限，況且一直出言干擾偵訊也不是好事，比較大的功能大概是訊後如果檢方要聲押，律師因為有參與偵查庭訊問，閱卷與答辯會比較早有方向。