AI工具進駐團隊核心　Cursor登陸Slack提升開發流暢度

▲Cursor編輯器。（圖／官網）

記者吳立言／綜合報導

知名AI編輯器Cursor今（20日）正式宣布推出Slack整合功能，使用者即日起可直接在Slack對話中與Cursor AI協作撰寫程式碼、修復錯誤，甚至提交新功能建議。Cursor團隊表示，這項整合已在內部開發流程中展現驚人效果，讓它成為「目前我們GitHub儲存庫上的最大貢獻者之一」。

Cursor is now in Slack! pic.twitter.com/tlvCdiqPvg — Cursor (@cursor_ai) June 19, 2025

Cursor是一款專為開發者打造的AI程式編輯器，具備即時錯誤診斷、代碼補全與自然語言提示等功能，自推出以來即在開源社群與工程師圈中迅速竄紅。隨著此次整合Slack，使用者無需切換視窗或打開外部IDE，即可在溝通中自然引入AI協助，提高團隊開發效率與錯誤修正速度。

官方表示，要啟用此功能只需前往Cursor儀表板 > Integrations > Slack，完成綁定後即可開始使用。目前該功能對所有註冊用戶開放，支援主流Slack工作區，並可自動辨識語意指令與關聯代碼片段。

除了開發用途外，此功能亦可應用於日常代碼審查、任務分配與技術討論，AI將自動判斷訊息上下文，給出建議程式碼或修復步驟，進一步拉近團隊成員間的知識差距。

隨著AI協作工具日漸普及，Cursor此次與Slack的整合被視為一大突破，不僅降低技術門檻，也讓AI編輯器正式進入主流團隊協作場景。業界人士分析，未來這類結合開發與溝通平台的整合將成趨勢，特別是在遠距與分散式開發日益普遍的背景下，AI工具將成為開發流程中不可或缺的成員。