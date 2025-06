AI工具進駐團隊核心　Cursor登陸Slack提升開發流暢度

▲Cursor編輯器。(圖/官網)

記者吳立言/綜合報導

知名AI編輯器Cursor今(20日)正式宣布推出Slack整合功能,使用者即日起可直接在Slack對話中與Cursor AI協作撰寫程式碼、修復錯誤,甚至提交新功能建議。Cursor團隊表示,這項整合已在內部開發流程中展現驚人效果,讓它成為「目前我們GitHub儲存庫上的最大貢獻者之一」。

Cursor is now in Slack! pic.twitter.com/tlvCdiqPvg