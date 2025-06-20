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求職用ChatGPT寫履歷小心藏地雷！　3關鍵一次看

記者黃翊婷／綜合報導

隨著AI工具普及，不少社會新鮮人或求職者會使用ChatGPT等AI工具撰寫履歷，但有3大關鍵點要注意，包含避免生成假內容、避免內容過於制式或反覆使用相同詞句、避免內容流於表面，求職者可以先列出自己的實際工作經驗，再由AI幫忙潤飾，才能讓履歷內容更具體、個人化，增加獲得面試的機會。

▲▼ChatGPT。（圖／路透）

▲用AI寫履歷要注意3大關鍵，以免履歷內容與求職者本身的經驗出現巨大落差。（示意圖／路透）

根據面試心得分享平台「面試趣」人員分析，有人資透露近年來收到的履歷品質變高，但實際面試時，部分求職者卻無法說出自己履歷裡的細節。事實上，不少求職者會使用ChatGPT等AI工具撰寫履歷，卻忽略了3大關鍵點。

面試趣指出，AI可能會生成虛假內容，而且會反覆使用相同詞句，或者內容過於制式化，導致文字流於表面，沒有更具體的介紹，反而無法為求職者加分。

如果想使用AI工具寫履歷，面試趣建議，求職者可以先列出自己的實際工作經驗，再交由AI修飾文字，也可以搭配履歷製作工具設計排版、強化結構，或讓AI成為配合企業用來篩選履歷的ATS檢測系統（應徵者追蹤系統，Applicant Tracking System）的小幫手，展現出個人優勢，增加成功突破求職關卡的機會。

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