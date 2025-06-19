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醫材大亨348萬買Model X「被調包還壞一堆」　怒告特斯拉結果曝

▲示意圖，modelx車款。（圖／翻攝自特斯拉臉書）

▲施姓醫療紡材大亨砸350萬買特斯拉Model X卻控「被換車」，氣到怒告台灣特斯拉汽車有限公司。（示意圖／翻攝自特斯拉臉書）

記者黃宥寧／台北報導

台灣防護面料大廠施姓董座砸348萬元購買特斯拉Model X.，卻發現交車時遭「掉包」，原訂車號被換成另輛車，交車後還陸續發現方向盤破皮、玻璃泛白點、續航力嚴重縮水等疑似瑕疵，氣得提告要求解除契約並返還346萬元價金。士林地院審理後認，他早已知情車輛更換，雙方已完成買賣合意，且無法證明車輛交付時即有重大瑕疵，判決駁回其請求，全案可上訴。

2021年2月，施姓董座以公司名義下訂一輛Model X Long Range，指定車身號碼尾數為「396XXX」（簡稱A車），並於2023年5月9日繳清總價348萬9,900元。不料特斯拉公司卻在交車前通知，原車因船班延誤，將改交另一輛配置相同、車身號碼尾數為「399XXX」（簡稱B車）的車輛，並要求配合辦理新車上牌。

他雖一度提出質疑，但最後仍接受變更，配合提供文件、完成選號與車輛登記，並於2023年6月10日正式簽收B車。但事後卻主張「根本沒發現車被掉包」，還控訴車輛存在方向盤破皮、後車門卡死、玻璃出現白點、風扇運轉異常、續航力不足等問題，要求解除契約退回346萬多元車款加利息，就算不能退錢，也要求換一輛「沒毛病」的車來交車，並強調願意提供擔保，請求法院儘速執行。

台灣特斯拉汽車有限公司透過律師強調，車輛早經多次檢測，風扇與電池並無異常，且大部分問題客戶從未反映，也未報修。至於續航力問題，可能受天氣、路況、駕駛習慣影響，並非系統性故障。

法官審理時發現，雙方曾於交車前後多次互動，買家早知車身編號變更，還確認最終報價與車輛折扣，並完成交車文件簽署，故認定雙方已針對新車達成買賣合意，並不是被掉包。

至於主張車輛有重大瑕疵，法院認為買家無法證明在交車時就存在這些問題，且即便部分缺陷存在，也不足以構成解除契約的重大瑕疵，故判買方敗訴，駁回其退車與假執行聲請，並須自負全案訴訟費用。

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