女房東喊「牙被打碎」反告傷害！樋口夫婦律師2點回應：含血噴人

▲樋口飯糰夫婦向邵姓女房東提告4罪。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」與邵姓女房東的爭議連環爆！繼租金、砸店風波後，雙方16日再發生衝突，女房東踹破樋口夫婦房間門、入內咆哮破壞，挨告4罪，而她也不甘示弱向樋口夫婦提告傷害，更稱樋口將她的牙齒打碎，怒轟「太野蠻了」，稍早樋口夫婦的律師發出2點聲明回應。

樋口夫婦的委任律師陳頂新2點回應如下：



一、樋口夫婦絕對沒有傷害她。

仔細檢視房東歷來的說法，諸多都是欠缺依據、含血噴人，實不足採。

二、很明顯，房東只是在打烏賊仗。

房東以抹黑的方式企圖混淆視聽、模糊她自己犯罪的事實，相信大家都看得很清楚。

因此，樋口夫婦不會再隨她起舞，一切就交由司法來還原真相、維護正義。

再次謝謝各界好朋友的關心及協助，樋口夫婦真的誠心感謝大家給的支持與溫暖。

▲樋口飯糰邵姓女房東反告樋口夫婦，稱下巴有瘀青。（圖／記者吳世龍攝，下同）

回顧整起事發經過，邵姓女房東4月18日因認為飯糰店租金低於行情，希望調漲租金未果，當街怒砸盆栽、踢桌椅，與樋口夫婦發生口角，經協調過後，樋口夫婦提出提前解約、以押金抵租金的條件，但遭拒絕，店家決定7月底搬離現址。不料，消息才傳出沒多久後，16日晚間雙方再為了押金抵租金問題再度爆發肢體衝突。

樋口夫婦指出，16日深夜邵姓女房東突然衝上樓一直敲門，愈敲愈大聲，最後更出腳將門踹破，闖入房間內將物品摔得滿地都是，甚至在他們下樓梯時出手推人；邵姓女房東則反控，樋口將她的牙齒打到碎裂，明早要進行拔牙，並花費10萬元植牙，下巴瘀青未消，除了傷害告訴外，她還要提出強制執行，怒轟「太野蠻了」。