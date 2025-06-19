搜尋不再只能靠打字　Google推出Search Live新功能支援AI即時互動

▲Google搜尋App正式推出「Search Live」語音互動功能 。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google今（19日）宣布，旗下Google搜尋App正式推出「Search Live」語音互動功能，讓用戶能與AI進行即時對話。此功能目前僅對參與實驗室（Labs）中「AI模式」測試的美國地區Android與iOS用戶開放，預計未來將進一步拓展至更多地區與平台。

使用者只需在Google App中點擊「Live」圖示，即可啟動語音搜尋，並與AI模型展開連續對話。舉例來說，用戶可詢問：「亞麻洋裝如何避免在行李箱中皺掉？」AI不僅會提供語音回答，使用者還能持續追問如「如果還是皺了該怎麼辦？」整體對話將呈現自然流暢的多輪互動體驗，並搭配畫面上即時顯示的延伸閱讀連結。

Search Live同時也支援背景執行，即使切換至其他應用程式，使用者仍可繼續與AI對話。此外，還可透過「轉錄」功能查看文字回應，或回到「AI模式歷史紀錄」中查詢過往對話，延續探索。

Google表示，Search Live背後搭載的是一套客製化Gemini語音模型，結合Google搜尋引擎多年累積的資料系統與「查詢擴散技術（query fan-out）」，不僅能理解自然語言對話，還能提供多元、可信的網頁資訊。

未來幾個月，Google預告將在AI模式中加入更多「Live」互動功能，包括使用手機相機與AI進行影像對話，讓使用者能「說出來」也能「指給AI看」，拓展搜尋的可能性。