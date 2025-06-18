錦織圭偷吃UNIQLO女模！結婚前就搭上小三　逼情敵簽保密書

▲日本網球好手錦織圭遭媒體爆料偷吃。（圖／翻攝錦織圭X）

文／鏡週刊

日本知名網球選手錦織圭被《週刊文春》爆料，在與模特兒妻子觀月亞子結婚後，竟與UNIQLO合作模特兒大口亞月暗中交往。儘管錦織圭因傷返日專心復健，但實際上卻頻頻與大口亞月私下約會，行徑被記者直擊，引發外界譁然。

根據《週刊文春》報導，事件可追溯至2022年12月，當時錦織圭在夏威夷參加比賽時，主動搭訕現年32歲的大口亞月，兩人迅速發展為戀人關係。然而此時他與觀月亞子已於2020年完成結婚登記，直到2022年平安夜才舉辦婚禮，等於是在新婚舉辦前就背著妻子偷吃。

更誇張的是，大口亞月在2023年中曾與其他男性交往，該男得知她與錦織圭的關係後，攜帶兩人LINE對話與合照質問錦織。錦織圭則動用律師，逼對方簽署保密協議，成功封口。儘管大口亞月一度與錦織拉開距離，最終仍復合並持續交往。

錦織圭與大口亞月的約會手法也頗具隱密性，除了使用共享電動滑板車「LUUP」代步，還會在女方家門口徘徊確認安全才進門。《週刊文春》直擊兩人6月11日深夜同返港區高級住宅，笑稱他「彷彿在打最後一盤比賽，死守決勝局到深夜」。

儘管已與妻子育有一女，錦織卻坦言「對妻子已無愛情」，但仍因孩子選擇維持婚姻，不願再婚。對此，《週刊文春》多次向雙方當事人及所屬公司求證，但至截稿前皆未獲回應。網球界人士無奈表示，「這件事其實圈內人早就知道了，只是沒人敢講。」



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