金門50公頃「違建珍珠海」成國安漏洞　中國漁船輕鬆越界

▲金廈海域蚵棚與高樓林立的廈門直線距離僅3公里，中國漁船越界協助採蚵成常態，引發關注。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

兩岸金廈海域屢爆糾紛，如今再現國安疑慮！本刊調查，在烈嶼鄉（小金門）和廈門之間、鄰近海峽中線的禁限制水域，存在連綿數公里的蚵棚，違規養殖面積超過50公頃，遠超合法的4公頃，更形成執法灰色地帶，行政院為此曾在3月底召集跨部會議，商討處置作為。然而蚵棚多是金門養殖業者與對岸合資架設，產權難以釐清，導致「拆棚」進度一再推遲，近日面對中國漁船及廈門蚵農越界協助採蚵一再上演，地方憂心金廈蚵棚恐成國安新漏洞。

俗稱「小金門」的烈嶼鄉，與中國廈門隔海相望，最近處僅相距6公里，被形容是「外島中的外島」「前線中的前線」，別具戰略地位。西側金廈海域一帶，波光粼粼的海面上，漂浮著一個個的保麗龍漁具，連綿數公里，猶如海上長城般，在這片高機敏性海域，顯得十分突兀。

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▲金廈蚵棚總面積約85個足球場大小，位置鄰近海峽中線，格外敏感。（

這般壯麗的海上奇景被金門居民稱為「珍珠海」，屬於當地養殖漁業的一環，乍看與台灣本島養殖業無異，檯面下卻暗藏玄機。本刊調查，由保麗龍製作的蚵棚，就架設在海峽中線的禁限制水域一帶，距離小金門2公里多，距離廈門3公里多，面積達60公頃，約85個足球場大小，年產值逾億元。

誇張的是，這片面積龐大的蚵棚，僅4公頃是合法存在，其餘50多公頃堪稱「違章建築」。本刊調查，過去因地方有需求，金門縣政府在2007、2011年各核准2公頃範圍，作為產銷班養殖試辦區，但長年下來未積極監管，使得蚵棚面積暴增十餘倍。

蚵棚從搭建到養殖、採收，是金門業者與中國業者通力合作。像是搭建等相關成本費用雙方多採八二或七三的比例對拆，金門業者出錢較多，中國業者則負責採收人力。金門蚵產季是每年10月到隔年3、4月，在養殖季時，雙方定期巡視，進行蚵苗生長管理，採收則由中國業者處理。

▲金門周邊海域執法巡查，由海巡署擔綱重責，但面對兩岸協作的非法蚵棚，海巡人員也無法採取強力執法。

熟悉在地養殖漁業人士回憶，過去海峽中線兩邊曾出現蚵棚滿布盛況，中國業者陸續收起來不做了，如今只剩金門養殖業一枝獨秀，但礙於人力，才會形成雙方協作的模式出現。

中央對此也有警覺，本刊掌握，3月底行政院政務委員馬永成召集海委會、陸委會、農業部和金門縣政府展開跨部會協調，商討金廈海域蚵棚處置。



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