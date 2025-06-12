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社會 社會焦點 保障人權

2名高一生「棒擊老師」頭破血流　校方曝「1學期記8+9支大過」

▲台中某私校高一學生拿裝飾用粗厚枯枝打傷老師。（圖／民眾提供）

▲台中某私校高一學生拿裝飾用粗厚枯枝打傷老師。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市某私立中學2名高一學生，前（10）晚趁黃姓男老師上廁所時，拿起放在洗手檯的裝飾用粗厚枯枝朝背後一陣毆打，老師頭部和背後挫傷，枯枝斷裂，2名學生至今仍否認動手，辯稱是到廁所睡覺，被通知到校的單親媽也覺得這理由太扯而無言，校方表示，2人在這個學期就因喝酒、抽菸分別被記6、7支大過，加上這次攻擊老師各記2大過，已累計各8、9支大過，為防止再犯，已啟動校安小組全程緊盯。

2名高一生在工藝課上課時，聊天太大聲，遭隔壁班上電子課黃姓老師出言制止，懷恨在心，前天放學後仍在校園逗留，等待下手機會，後來發現課後輔導的黃師上完課走進廁所，於是跟著進入，趁老師上廁所不注意之際，拿起裝飾用枯枝朝背後毆打。

校方表示，2名學生看準了廁所內沒有裝監視器，沒有證據，所以矢口否認打人，辯稱進廁所是要睡覺，原本要給學生一次機會，卻一直不願承認，不願道歉，老師只好報警處理，校方火速各祭出2大過，並要求家長帶回管教。

校方無奈說，2名學生在這個學期，已因校內抽菸、校外喝酒等各種違規，陸續記大過、小過，累計各記了6、7支大過，加上這次，共是8、9支大過，家長管不動，校方也因為12年國教政策，「動不了學生」，為維護學生受教權，除積極維護老師免於再次受到傷害外，學校也啟動校安小組，全力正向管教，杜絕類似事件再度發生。

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