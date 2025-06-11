台灣詐騙集團結盟非洲洗錢網　不法獲利破5億

▲新北警破獲一起跨國詐騙案，兵分多路逮到主腦及奈及利亞籍男子等多名共犯，檢方依洗錢防制法及銀行法起訴。（圖／CTWANT提供，下同）

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新北市蘆洲警分局與刑警大隊科技偵查隊及移民署組成專案小組，破獲台灣詐騙集團勾結奈及利亞跨國洗錢組織，該集團從假投資詐騙作為起手式，騙取民眾後將資金流入水房，再轉交給潛伏在台的30歲奈及利亞籍男子Kelvin（以下簡稱K男）處理。這名K男持莫三比克假護照在台活動，透過購買報廢汽車、金屬零件寄回非洲，再轉換成虛擬貨幣打回台灣帳戶，過程製造層層斷點，意圖擺脫司法追查，一年經手的不法獲利就高達新台幣5億元，新北地檢署已將全案提起公訴。

據了解，詐團首腦28歲李東昇先成立「夏和股份有限公司」，假意配合金管會《洗錢防制法令遵循說明》，對外聲稱只在實體店面收受民眾資金買賣虛擬貨幣。實際上卻是透過「假投資詐騙」手法來騙取民眾出金，與受害人約定面交將贓款收入囊中，用來掩蓋場外不法交易。

▲K男收到贓款後會透過購買報廢汽車、金屬零件寄回非洲，同步以信封袋裝現金寄回非洲銷贓。

詐團內部分工縝密，多名車手與受害人面交後，將款項交付給3名收水手，金流先匯至俗稱「水房」的集資帳戶，詐團再藉由27歲女嫌廖又萱，連繫在台奈及利亞籍人士將現金轉為實體貨物出境，K男再將虛擬貨幣打回台灣詐團成員名下電子錢包，詐團成員再虛構交易憑證及收據，將貨幣轉回夏和公司。

據悉，K男會以現金購買報廢汽車零件，拆解後分批裝箱，由第三地貨運業者出口至奈及利亞，K男在當地有洗錢同夥，收到貨物後，會透過人頭帳戶或地下匯兌商換成虛擬貨幣「泰達幣USDT」，再轉至台灣指定虛擬貨幣交易所帳戶，讓詐團重新取得資金。

這類虛擬資產的操作，使金流追蹤變得更加困難。根據警方蒐證，這起案件涉及多層虛擬幣錢包轉帳，且部分帳戶註冊於海外交易所。台灣方面雖已凍結部分可疑帳戶，但由於跨境取證困難，該洗錢鏈已高度分散、難以逆查。

▲台灣詐騙集團與奈及利亞洗錢組織勾結，透過泰達幣漂白不法金流，金額高達新台幣5億元。

詐團與非洲洗錢網合作至少已持續一年，贓款通常由水房集中後，透過奈及利亞男子Kelvin於境外洗錢，於奈及利亞將虛擬幣轉入台灣，自2023年11月到2024年11月的一年時間內，已轉出逾1740萬泰達幣（約新台幣5億3970萬餘元）。

當前的洗錢防制機制多集中於帳戶異常流動、現金交易監控，但像這類透過：「報廢車＋虛擬貨幣＋人頭帳戶」的組合型手法，已成為地下洗錢的主流操作，若無跨部會聯手強化追查，恐讓國內詐騙的情形越方猖獗。

專案小組分析虛擬貨幣流向並針對面交地點向上追查，循線逮到26歲到32歲不等的收水手及下游車手共8人，掌握關鍵事證後持新北地方法院核發之搜索票，分別前往雙北各地拘捕首腦李男、廖女、K男及竇女等7名涉案人員到案，除查扣相關罪證外，也依洗錢防制法及銀行法移送新北地檢署偵辦。

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