洗車場24hrs營業「水槍風槍吵整天」二度挨告　停業還要賠2萬

▲洗車場示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名王姓男子在三民區開了一間24小時營業的自助洗車場，卻因營業噪音問題遭鄰居徐姓女子投訴，甚至提告求償，法院判賠3萬元，後來王男只好採取降噪措施，要求客人在晚上10點後不得使用風槍等噪音大的設備，但徐女仍感到被噪音干擾，王男最後氣得選擇結束營業，但仍被徐女再度告上法院，這次法院判決須賠償徐女2萬元。

判決指出，王男於2020年7月投資10萬元設立一處24小時營運的自助洗車場，鄰近住家的徐女自2021年起多次反映，認為洗車客人使用高壓風槍與水槍時所產生的噪音嚴重干擾生活作息，導致她出現睡眠障礙，甚至需就醫治療。

徐女2021年提起民事訴訟，請求王男賠償精神損害10萬元，法院審理後認定洗車場噪音確有影響，判賠3萬元。王男不服提起上訴，最終遭駁回確定。

事後，王男依照判決建議改善經營方式，限制客人在晚上10點後不得使用風槍，並透過關閉燈光等方式，引導深夜來客至特定區域使用設備。然而徐女仍認為夜間噪音持續，未見改善，遂再度提告，要求王男賠償10萬元，並將營業時間限制在上午8點至晚間10點。

法院審理時，王男強調，他已經停止營業，且高雄市環保局曾派員稽查，未發現超標噪音，因此不應再負賠償責任。但法官認為，環保局的稽查為單一時間點，無法代表其他夜間時段無擾鄰情況，考量侵害程度後，再度判處王男須賠償2萬元，全案可上訴。