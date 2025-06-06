北部知名滑雪教室摔傷學員骨頭移位　遭控卸責沒擔當

▲Ａ小姐在滑道上已重心不穩伸手扶住欄杆，但教練並未按下滑道停止鍵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲消費者A小姐投訴，她指控在參與北部一家知名連鎖室內滑雪教室課程時，因教練指導不當導致摔傷，就醫後被診斷骨骼移位，並伴隨嚴重發炎，影響工作與正常生活。但業者事後不僅迴避管理疏失責任，更對A小姐提出的證據避而不談、不斷卸責，拒絕負擔應有賠償，令A小姐相當不滿。

A小姐表示，她在去年11月16日，參與該滑雪教室的初階課程，負責指導的教練並未說明，滑行期間「不可握住兩旁欄杆」，導致她在不知情狀況下，於滑道上失去平衡時，本能地去扶握欄杆，且教練對於學員安全的處理經驗明顯不足，竟沒察覺學員有狀況並按下「滑道停止鍵」， 導致她整個人向後仰倒重摔在地，傷及臀部。

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▲Ａ小姐失去平衡，身體朝後倒重摔在滑道上，傷及臀部。

為證明所言屬實，A小姐出示上課影片，從影片中可看出，她在摔倒前的練習狀況就很不穩定，需要有人輔助精準滑行與煞車，但教練並未確實協助；等到意外發生後，教練竟推稱原因是「學員的雪鞋過大」，以至於不好操控，才會摔倒，令她難以接受。 A小姐還發現，業者於報名時並未提供完整的會員合約，也沒有告知合約主要事項，事後竟聲稱已充分告知，還說上課時有讓學員簽署「安全條款同意書」，但該同意書極為簡略，與完整合約內容相差甚遠，更重要的是，當天沒有人提及有關安全條款相關事項，痛批業者根本是睜眼說瞎話！



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