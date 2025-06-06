Gemini 2.5 Pro預覽版再升級　回應更專業、格式更清晰！

▲Gemini 2.5 Pro預覽版登場，語言與程式能力四項測試奪冠。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google今（6日）正式釋出Gemini 2.5 Pro預覽版，為其最新一代的企業級生成式AI模型，展現更強悍的語言理解、程式開發與創意應用能力。該版本已在多項權威基準測試中奪冠，並針對用戶需求進行多方面優化，預計將於未來幾週成為通用可用版本（GA）。

▼Gemini 2.5 Pro奪多項AI基準測試冠軍 。（圖／Google）



根據Google官方說明，Gemini 2.5 Pro在以下四項AI測試中表現最佳：

LMArena第一：語言理解與對話能力卓越，適合長篇互動與專業應答。

WebDevArena第一：具備優異的網頁與前端程式開發能力。

Aider Polyglot第一：展現多語言、跨框架的複雜程式碼生成能力。

GPQA + HLE第一：在推理與學術類任務上具備領先表現。

新版本根據開發者與使用者反饋，進行風格與格式控制能力的強化，具體包括：

條理分明的結構回應：回答更清晰、段落分明，適合用於報告、教學與技術文件。

提升創意表達：支援文學風格創作、行銷文案撰寫與內容改寫。

格式生成更專業：可輸出結構化列表、程式碼區塊、參考引用，便於開發場景使用。

Gemini 2.5 Pro預覽版現已開放給用戶透過Google AI Studio和Gemini App進行體驗。未來幾週將全面推向企業級市場，作為廣泛應用的正式版本，預期將成為Google在AI商用領域的核心支柱之一。