《忘了我記得》街頭上演！失智婦廟會後走失　士林警安撫助返家

▲士林分局芝山岩派出所巡佐嚴榮光與警員黃稟貴巡邏發現走失老婦助其平安返家團聚。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

華語影集《忘了我記得》細膩描繪失智症帶來的親情轉變，而這樣的故事，也在北市街頭悄悄上演。日前，芝山岩派出所2名員警在陽明醫院外發現一名神情迷惘的老婦人，獨自坐在人行道旁，無法清楚表達身分，2員主動關心，並帶她返回所內休息，最後協助她安全返家，與家人團聚。

日前，巡佐嚴榮光與警員黃稟貴執行巡邏勤務，行經醫院周邊時，注意到該名婦人獨坐，神色異常。2人上前詢問，發現她語言表達困難，無法清楚說出姓名及住處，初步研判應是走失民眾。

▲芝山岩派出所警員熱心協助患有失智症的婦人返家。（圖／記者黃宥寧攝）

2人一面安撫婦人的情緒，一面透過逐步查證確認身分，發現她為日前通報的失蹤人口。家屬表示，婦人患有失智症，稍早參加完廟會遶境後，疑似因記憶錯亂而走失，獨自徘徊於醫院周邊。

警方見她體力不佳，先將人載返派出所休息，並立即聯繫其女兒前來接回。母女得以平安團聚，家屬也對警方的及時協助表達感謝。

芝山岩派出所長游啟銘呼籲，家中若有失智長者，應多加留意其動態，並可為其配戴聯絡資訊的飾品或識別證，或攜帶手機等物，以利迷途時能及時聯絡協助。