不甘做平凡公務員「下海當AV女優」！達人讚：適合素人系列

▲宮野櫻6月出道。（圖／翻攝自宮野櫻X）



記者施怡妏／綜合報導

日本AV界競爭激烈，近日又有一名新血加入。26歲的宮野櫻擁有清純外貌，是日本成人片商FALENO於6月推出的新人。她原本是一名公務員，但不甘過著平凡生活，認為C罩杯的好身材不該被浪費，決定豁出去，勇敢嘗試「亂七八糟的事」。AV達人「一劍浣春秋」指出，看起來正經的女生，進入AV都會很狂野。

宮野櫻是片商FALENO於6月推出的新人女優，官方設定為來自日本京都，在老家擔任公務員，她個性一板一眼，對工作相當認真，甚至會因為民眾一句「謝謝」而感到滿足。然而，她渴望突破平凡的日常，勇於追求不同的人生經歷。

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AV達人「一劍浣春秋」指出，通常看起來很正經的女生，到了AV的世界都會特別狂野，「宮野櫻也不例外，看到男優就眼睛發亮」。看完演出後，「一劍浣春秋」認為挺不錯的，臉蛋與演出風格很適合各種素人類型的企劃。

不過，「一劍浣春秋」也透露，宮野櫻並未在FALENO集團頂級片商FALENO star出道，而是在僅提供短期專屬合約的maryGOLD亮相，「運氣好的話是4支作品，有可能一片就和她說再見。」儘管如此，他認為這一行比的是「氣長」，也期盼宮野櫻的經紀公司能積極爭取更多曝光機會，讓她在業界闖出一片天。