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來台奉獻逾一甲子！義大利修女趙秀容辭世　享耆壽93歲

▲▼趙秀容離世。（圖／翻攝臉書／鄭朝方）

▲趙秀容30日傳出離世消息，鄭朝方發文緬懷。（圖／翻攝臉書／鄭朝方）

記者柯振中／綜合報導

來台奉獻超過60年的義大利修女趙秀容（綽號：趙姆姆）30日傳出過世消息，享耆壽93歲。竹北市長鄭朝方30日在臉書上證實，趙修女65年前來台，一生不求回報，將永世的愛留給台灣後山，如今與世長辭，令他感到十分沉重，「願妳安息。妳的愛，永世長存。」

鄭朝方表示，趙姆姆來自義大利的薩丁尼島，65年前踏足台灣以後，超過一甲子的歲月，都奉獻給原民偏鄉幼兒教育的尖石方濟托兒所，「她是尖石的媽媽！」

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鄭朝方說，趙姆姆最會說的話是客家話，同時也會說原住民語。在當時物資貧乏的年代，趙姆姆是無數原民孩子夢裡的港口，「一鍋湯，一句話，一雙手，65年的歲月，溫熱了整座山，她如同台灣的德雷莎。」

鄭朝方提到，他過去曾與趙姆姆約定，每年兒童節時，會一起給予孩子溫暖。2人最後一次見面的時間，是上個月的25日，當時趙姆姆曾提醒，在他的眼中看見疲憊，要他別太過完美主義、要好好照顧自己，別過得太累，「我想除了我母親之外，全世界最了解我的人，應該就是她。」

鄭朝方指出，他在趙姆姆的懷中，得到了最大的溫暖與鼓勵，趙姆姆是他夢裡的港口。不過他沒想到，4月25日的那一面，竟是2人的最後一面，「趙姆姆不求回報，把永世的愛留給台灣後山。趙姆姆就是台灣的德雷莎，不在遠方，就在我們的山裡，在方濟之家，在每一個被她擁抱過、拉拔過的孩子心裡。」

鄭朝方最後緬懷，「親愛的趙姆姆，山會記得妳，孩子會記得妳」，而他會帶著趙姆姆託付下來的愛，繼續履行每年之約，無論是在尖石、在竹北，抑或是每個趙姆姆所走過的腳步中，「願妳安息。妳的愛，永世長存。」

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