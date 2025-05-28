驚覺78歲老母在做詐騙！　兒大義滅親告知受害人「我媽在騙妳」

圖文／鏡週刊

日本福岡縣筑紫野警察署27日宣布，佐賀縣基山町一名78歲婦人因詐騙現金300萬日圓（約新台幣62.8萬）被捕，而這起事件之所以曝光，是因婦人50多歲的兒子主動告知受害人。另據警方查扣的證物，推測受害者可能多達22人，金額更高達2億580萬日圓（約新台幣4312萬元）。

《朝日新聞》報導，該名婦人以「把錢交給一名企業經營者，就可以獲得高額利息」為由，從曾經一起兼職的83歲女同事家中騙走了300萬日圓。

警方透露，婦人自20年前和該名女同事共事以來，就不斷以相同手法騙取現金，因此實際受害金額可能還會進一步升高。

這起事件在去年7月曝光，起因是婦人50多歲的兒子告知受害女性，「我母親正在騙你。」他透露母親曾向他借錢，在他追問之下，母親才坦承是為了支付她詐騙來的錢所需的利息。

警方根據扣押的筆記等證物推測，包含這名女同事在內，前後合計有22人受害，總金額約達2億580萬日圓（約新台幣4312萬元），警方正進一步調查事件經過。

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