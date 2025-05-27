「谷歌大神」不神了？Google搜尋市占跌破90%　馬斯克：將被AI取代

▲Google搜尋霸主地位動搖，搜尋市占罕見跌破90%。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

過去「問谷歌大神」是不少人找資料時的口頭禪，但這句話恐怕就快要退流行了。根據統計網站 Statcounter 最新數據，Google搜尋在2025年3月的全球市占率跌至89.71%，創下近10年新低，特斯拉與xAI創辦人馬斯克（Elon Musk）更斷言，「AI將取代一般搜尋」，顯示AI搜尋工具的快速崛起，正逐步改變使用者習慣與搜尋生態。

StatCounter指出，自2024年底起，Google搜尋市占率已多次低於90%，其中桌面搜尋市占在2025年3月更降至79.1%，比2023年同期下滑將近9%。雖然Google仍以壓倒性優勢領先Bing與Yahoo等競爭者，但AI搜尋工具如ChatGPT、Grok和Perplexity等正快速改變使用者習慣，蠶食其壟斷地位。

對此，國際區塊鏈諮詢集團（IBC Group）創辦人Mario Nawfal 25日在社群平台X指出，使用者已厭倦傳統搜尋引擎充斥的關鍵字堆疊與贊助廣告，並反問，「當你可以直接Grok一下就切入重點，為什麼還要翻找連結農場？」這則貼文也獲得馬斯克轉發並回應，「AI將取代一般搜尋」，顯示他對AI搜尋未來抱持高度信心。

▲馬斯克預言，AI將取代傳統搜尋。（圖／翻攝自X／Elon Musk）

面對市占率滑落與AI競爭壓力，Google已於在今年5月推出「AI Mode」功能，轉型為對話式搜尋介面，試圖回應ChatGPT、Perplexity等AI搜尋工具的挑戰。然而，根據Seer Interactive研究，該功能導致自然搜尋點擊率下降高達70%，也影響內容提供者的流量與收入，掀起另一波爭議。

雖然AI搜尋以快速回覆和精簡內容受到青睞，但它的「幻覺問題」仍不容忽視，錯誤資訊與內容偏誤時有所見，因此專家也提醒，使用AI搜尋時仍需查證來源，不宜全盤接受AI回答。此外，AI服務為彌補營運成本，未來也可能導入廣告與收費機制，讓搜尋再度變得「有代價」。