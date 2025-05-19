世壯運最催淚時刻！79歲日泳將奪金謝台灣311援助：不會忘記恩情

▲2025雙北世界壯年運動會期間，來自日本79歲的泳將梅原勝久（Katsuhisa Umehara），在台北市立大學詩欣館出戰男子50公尺蛙式競賽，以穩健實力勇奪金牌。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

2025雙北世界壯年運動會期間，來自日本79歲的泳將梅原勝久（Katsuhisa Umehara），19日在台北市立大學詩欣館出戰男子50公尺蛙式競賽，以穩健實力勇奪金牌。他在頒獎典禮上高舉雙手致意，激動表示：「感謝台灣在311地震時的援助，我永遠不會忘記！」動人話語贏得全場觀眾熱烈掌聲，成為本屆賽事最感人的時刻之一。

賽後，梅原特別與現場執勤的士林局員警與分局長陳瑞基合影，感謝警方在賽事期間堅守崗位、維護秩序，讓來自世界各地的選手安心比賽、全力發揮。他誠摯地對員警表達敬意，直言：「因為有你們，我們才能專注比賽。」

士林分局指出，為配合此次國際賽事，警方全力投入場地周邊交通疏導與現場秩序維護，展現高效率與高溫度，贏得外籍選手肯定，成功為台灣打造友善又安心的賽事環境。

一場國際賽事，成就的不只是金牌與榮耀，更蘊含人與人之間的深厚情誼。從泳將梅原勝久的致詞到他與員警的合影，都彰顯台日間不曾遺忘的感謝與回應。透過運動，世界再一次看見台灣的溫暖與力量。