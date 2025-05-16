抖音嗨喊「穩賺不賠」他信了！投資30萬還被要求加碼…警逮車手

記者陳崑福／屏東報導

謝姓男子透過抖音廣告誤信「穩賺不賠」投資話術，遭詐騙集團以假投資手法騙走30萬元，詐團還持續鼓勵他加碼投資，警方獲報後設局逮捕前來取款的陳姓車手，訊後依詐欺罪嫌送辦，擴大追查。

▲東港警分局逮獲陳姓車手送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

63歲謝姓男子於114年4月初透過App「抖音」的廣告接收到股票投資資訊，按下幾個連結後從Line加入名為「林○○」的好友，在對方以「穩賺不賠」及看到投資群組內大家都在說賺到錢的情境下也開始投資，並以面交方式於4月底已交付30萬元給偽稱是證券公司營業員的車手，本(5)月驚覺遭詐騙而向東港警分局報案。

詐騙集團見日前已得手30萬元，向謝男鼓吹加碼投資，謝男告知警方詐騙集團持續行騙後，於約定面交時間地點後通報警方，警方埋伏逮獲假冒營業員的34歲陳姓男子，查獲現金、識別證、收據、手機等證物。

警方呼籲民眾切莫相信在社交、交友等App軟體上所認識的網友，並勿任意加入假投資公司的LINE等通訊軟體對話群組，詐騙集團會很貼心地派專員到府收款，而該名網友會持續告訴被害人獲利績效不錯，並以假網頁顯示獲利金額取信被害人，等被害人加碼投資散盡積蓄後，網友不見了，群組也消失了。