Google Gemini再進化！一鍵導入GitHub倉庫、分析與除錯變得更簡單



﻿▲進階AI助理Gemini Advanced正式支援與GitHub倉庫整合。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google宣布，旗下的進階AI助理Gemini Advanced正式支援與GitHub倉庫整合，不論是公開還是私密專案，使用者現在都能直接將程式碼匯入Gemini，進行更高階、更深入的程式輔助操作。

這項更新為工程師與開發團隊帶來強大助力，讓Gemini不只是聊天機器人，而是能「讀懂整個代碼庫」的智慧協作夥伴。使用者可以要求Gemini：

• 撰寫或改寫函式，符合現有專案架構 • 解釋模糊不清或高度耦合的複雜程式碼段落

• 查找與說明某段程式碼在整體系統中的用途與關聯

• 回答與專案邏輯或API設計相關的技術問題

• 協助除錯與優化性能瓶頸

• 支援多檔案分析、跨模組追蹤變數與邏輯關聯

如何啟用？只需3步驟：

1. 開啟 Gemini Advanced 對話框

2. 點選輸入欄位左側的「+」按鈕

3. 選擇「Import code」並貼上 GitHub 倉庫網址（支援私密倉庫，但需授權）

Gemini會立即分析該倉庫的結構與內容，並依使用者問題即時回應。不用再複製貼上整段代碼，只需丟出GitHub連結，Gemini就能「讀懂」你的程式世界。

這項功能讓Gemini Advanced更接近GPT-4.1的Code Interpreter能力，甚至開始挑戰GitHub Copilot的定位。對於使用Google生態系的開發者而言，這不僅提升了工作效率，也打開了與AI共創專案的全新可能。