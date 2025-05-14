OP響樂生活破10萬大關　林東閔曝光「草創辛酸」力推：我全用過

記者蘇晟彥／專訪

台灣大哥大在與台灣之星電信合併案後，根據NCC、台灣大哥大等綜合數據顯示，在去年底總用戶數量已經突破千萬，緊追在中華電信之後，而「選擇」與其他兩大電信走不同路的台灣大，近年積極發展不同面向的新事業體，其中2022年創立子品牌「OP響樂生活」、各種電信獨家套裝深受市場關注，走出一條不同的「電信路」。

對此，台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔接受《ETtoday新聞雲》專訪也語帶興奮揭露了兩個從未對外的數字，「截自2022年到現在，OP響樂生活套裝已經正式突破10萬大關，用戶滿意度超過94%」同時更透露在OP響樂生活套裝的下一步，將會往其他領域發展。

▼林東閔透露OP響樂生活自創立後，至今已經累積10萬套銷售量。（圖／記者周宸亘攝）

如果近年來有關注台灣大哥大相關活動、新聞，就不難發現出現一個「新面孔」，從2022年加入台灣大哥大，負責的業管範圍包山包海的林東閔，不管是會員平台的廣告行銷、App上的數位通路，資費方案的價格補貼該怎樣決定、門市該如何裝修，對顧客的營運策略、要與那些產品簽訂獨家合約，甚至還有這幾年才成立的新事業體「新世代體驗發展處」，林東閔笑著說，這是自己第一次這麼清楚的介紹自己的工作內容，一言以蔽之，只要是與一般消費者有關的的內容全都歸他管轄。

在近年，可以看到台灣大哥大挾帶著母公司富邦集團、momo的支持，與其他兩大電信走出一個「特別」的路，他們選擇了許多新事業體，用創新、不同面向的角度切入消費者的日常，像是從OP響樂生活、近年加大力道，不斷出現的「電信獨家」、舉辦各種「講座」、還有MyVideo投資台劇像是《不夠善良的我們》等等，範圍從消費、娛樂、甚至跨足到教育，有時候甚至會忘記，他們的本業是一間「電信公司」。

我問，「在商務長的眼中，台灣大哥大是一間怎樣的公司？」

林東閔說，「只要是新玩意兒、新話題，我們絕對不會錯過」，他自己認為三大電信的人都有非常鮮明的特色，台灣大是非常重視用戶體驗的公司，「服務廣大用戶的需求就是我們最在乎的事情」，因此這也是在這幾年來，個人用戶事業群有比較多元發展的原因，從自有品牌、到近期投資充電樁，他解釋，其實在其他公司充電樁都是放在「企業用戶」的範疇只有台灣大是以消費行為、用戶需求作為前提進行投資，發展出以人的需求為本開始擴長的商業型態。

▼台灣大哥大近年積極擴展新事業體，日前在智慧城市展就公佈WeMo充電樁相關服務。（資料照／記者蘇晟彥攝）



說起近年讓人印象深刻的新事業體，從2022年創立的子品牌「OP響樂生活」一定是讓消費者印象深刻的產品，回憶起與OP響樂生活的「第一次」，林東閔說，這是他進來台灣大工作前，向蔡明忠董事長報告的第一項提案，在那27頁洋洋灑灑的計畫中，有一個想法就是「OP響樂生活」，當時還被董事長調侃「還沒確定入職就把工作給想好了」。他接著說，自己曾在台灣大哥大的門市當過店長，當時年代單純，當然只會想著要賣手機，漸漸地開始資費方案，賣手機也賣起平板，讓他不經想像，「其實這就是一個補貼的機制，那為什麼我不能賣自行車、不行賣按摩椅？」

從這樣的想法出法，OP響樂生活就順勢而生，在草創時期，在只有五個人的小團隊的條件下，不斷去嘗試各種產品，甚至在台灣大的辦公室中生出一個Lab的空間專門用來進行測試，經過七個月的時間，最終推出了首款影音家庭劇院的套裝，他說，很多公司推出的產品很多高層不一定聽過，可能只從數字進行判斷這個計劃要不要推行，但OP響樂生活就像他的孩子，至今推出的21個套裝，都是他自己親自體驗過，所以對所有的套裝搭配都非常有信心。

秉持這樣「孕育孩子」的概念，一路走來OP響樂生活很受到消費者青睞，林東閔興奮的說，「後來我們甚至拿到全亞洲PS5的電信獨家，這是全台灣其他企業都做不到的事情」，在靠著電信通路的加持，成為全台灣PS5銷售通路的前三名，也因為這樣，OP響樂生活的招牌越做越大，後期還有Logitech、Lenovo等等的獨家合約，從家庭劇院涵跨到遊戲、電競套組，甚至靠著綁定Max、Disney+等串流平台，或是像GeForce Now的雲端遊戲服務，將整個公司、集團的優勢發揮到極限，他也坦言，在做這些「獨家嘗試」的時候也不是全都是沒風險，必須要對自己的產品有信心、要對市場的掌握、敏感度夠高，靠著這樣的「執念」，將OP響樂生活的招牌打得更響亮。

而林東閔也揭露了兩個從未在媒體上曝光的數據，那就是從2022年開始，OP響樂生活的套組已經正式突破10萬大關，顧客整體滿意度高達94%，再加上通常會選擇OP響樂生活的消費者，都是以高資費方案購買，作為一個品牌屬不易，因為能靠著高資費吸引消費者青睞的，目前僅有iPhone的高資費方案。

正因為對產品有信心，所以他們「玩得也很開心」，林東閔補充，其實這樣開心玩、放手去做的經營模式，會影響前線的人員，推出多樣性產品也會讓顧客「看得開心」；而在OP 響樂生活後，台灣大在今年獨家與Perplexity AI合作，只要599元資費以上就可以免費領取一年，也是嚇傻業界之舉，也趁著此舉，宣布台灣大在2025年將重心放在「AI領域」上，也是繼OP響樂生活的下一個目標。