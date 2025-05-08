不生孩子的女性更長壽？法醫教授曝原因　掀網友兩極評價

▲首爾大學法醫學教授柳成昊指出，不生小孩的女性不容易衰老，比生過小孩的更長壽。（圖／柳成昊的（Deadmantalk）YouTube）

圖文／CTWANT

首爾大學法醫學教授柳成昊（유성호）近日在YouTube頻道「柳成昊的（Deadmantalk）」，上傳關於「不生孩子的女性壽命更長」的短片，卻遭到部分網友抨擊，引發熱議。

影片中柳成昊提到，確實有很多女性早逝。當徐慧珍律師問道「有沒有統計數據表明從未生育過的女性壽命更長？」柳成昊回答道：「是的，這是肯定的。」

徐律師說道：「不生育的女性不會衰老。我們經常談論這個話題」，柳成昊再次強調，「她們不容易衰老。這是肯定的。」

韓國網友看到影片後，紛紛留言：「我婆婆生了9個孩子，94歲還健在」、「沒生孩子的單身女人性格好奇怪」、「生完孩子還漂亮的人真漂亮」、「我身邊三個孩子的媽媽看起來最年輕，老處女看起來更老」、「生過孩子的女人更健康，這不是依據科學的經驗嗎？」

另一方面，也有網友表示認同，「婦產科主任說，女人生孩子越多，身體就越差」、「好萊塢明星即使被批評，也會偷偷嘗試代孕，這是有原因的。」

不過，過去曾有研究指出，生育過多個孩子的女性患癡呆症的風險可能會降低。專家發現，女性一生中接觸較多雌激素可能會讓大腦更健康。

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