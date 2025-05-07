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學生專屬福利！Cursor Pro限時一年免費用

▲▼cursor。（圖／Cursor）

▲Cursor推出一年免費計畫，學生身分即可申請。（圖／Cursor）
記者吳立言／綜合報導

AI工具市場再添學生福音。知名輔助程式碼編輯器Cursor今（7日)宣布，即日起對學生用戶提供為期一年的「免費 Pro 訂閱服務」，凡具備學生身份並完成驗證者，即可獲得價值約240美元的一整年專業版功能，包含AI協作寫程式、除錯、程式碼優化等完整服務。

Cursor是一款結合AI助手的程式碼編輯器，主打提升編程效率與學習體驗。用戶在使用過程中可透過內建AI協助撰寫程式碼、偵測錯誤、給出最佳化建議，對初學者與進階開發者皆具實用性。該工具自推出以來便受到開發社群廣泛關注，並被哈佛大學、史丹佛大學、卡內基美隆大學（CMU）與加州大學柏克萊分校等多所頂尖高校學生採用。

本次針對學生的免費方案，提供與一般付費Pro用戶相同的權限。根據官方公告，申請者只需透過學生信箱至指定頁面完成身分驗證，即可立即啟用。每位合格學生將享有每月500次高速AI呼叫額度，以及不限次數的標準請求。此外Cursor也支援大型專案開發與團隊協作功能，方便同學間或師生共同完成開發任務。

Cursor平時訂閱價格為每月 20 美元，對學生族群而言是筆不小的開支。此次官方主動釋出免費資源，被視為是鼓勵年輕世代進入軟體開發與AI實作領域的重要一步。社群中甚至有用戶幽默表示，「Cursor融資9億美元，原來是為了讓學生免費寫程式。」

根據Cursor的說明，免費期滿後，用戶可選擇續費或直接取消，不會產生額外費用。

【申請資訊一覽】
對象：全球具學生身分者

資格驗證：透過學生信箱至 Cursor 官網進行身份認證

申請入口：https://www.cursor.so/student

免費期間：一年（從完成驗證日起算）

功能權限：

◆所有Pro等級功能完整開放

◆每月500次高速AI請求、無限慢速請求

◆支援大型專案與協作功能

對還在學習程式設計的學生來說，這波Cursor提供的一年免費 Pro 資源，無疑是一項實用又超值的福利。不僅能幫你提升寫程式的效率，還能讓你提早接觸 AI 協作開發的工具與思維。只要具備學生身分，幾個步驟完成驗證，就能立即解鎖Cursor的完整功能。這不只是省下一筆訂閱費，更是為未來打基礎的好機會。機會難得，別錯過這波專屬學生的限時福利。

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