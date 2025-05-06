OpenAI宣布組織大改革　營利部門變成「公益公司」

▲OpenAI宣布轉型為公共利益公司，非營利組織持續掌控營運主導權。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI宣布重大組織架構調整，旗下原本的營利實體將轉型為「營利性公共利益公司（Public Benefit Corporation, PBC）」，並由原本的非營利組織持續掌控與大股東身份持有。官方強調，這項改組不會改變OpenAI的核心使命：「確保人工智慧的發展能惠及全人類」。

4 facts about our structure:



-OpenAI will continue to be controlled by the current nonprofit



-Our existing for-profit will become a Public Benefit Corporation



-Nonprofit will control & be a significant owner of the PBC



-Nonprofit & PBC will continue to have the same mission — OpenAI (@OpenAI) May 5, 2025

OpenAI自2015年創立以來，一直以非營利形式運作。2019年起則設立一間有限責任公司（LLC）以推動商業應用與資金募集。如今，該營利部門將轉型為PBC，一種需兼顧股東與公益使命的公司架構。OpenAI表示，這樣的轉變能提供組織更清晰、更靈活的資金運作方式，同時保留非營利組織的主導權。

OpenAI董事會主席Bret Taylor表示，這次的改革，是在與多位公民領袖、以及加州與德拉瓦州檢察總長辦公室深入對話後做出的決定。「我們相信，這樣的架構更能支持OpenAI走得長遠，同時保護我們的使命與責任。」

執行長Sam Altman也在信中向員工說明這次改革的背景，他回顧OpenAI創立初期，團隊還只是幾個人在廚房桌前討論研究方向，如今AI已成為改變全球學習、醫療與工作模式的力量。「我們看見AGI（通用人工智慧）有潛力成為史上最強大的工具，而我們希望它能為所有人所用，而非少數人掌控。」Altman寫道。他也表示，OpenAI將持續推動「民主化 AI」的理念，包含開源模型、尊重使用者自主權、強化安全與透明。

根據OpenAI的說法，現今訓練與部署AI所需資源遠超過過去的想像，未來甚至可能動用數兆美元等級的運算資源。新的架構將讓OpenAI更容易獲得資金、吸引人才，同時仍由非營利組織掌控方向。值得一提的是，類似的結構也被其他 AI 公司採用，如Anthropic與xAI。目前，OpenAI的非營利基金會仍將作為主要決策與使命守門人，未來還會設立專責委員會，針對如何讓AI更公平地造福社會提出建議。

這次的改革，代表OpenAI從內部架構上，做出更長期且務實的安排。組織希望在保持使命不變的前提下，能更有效地發展技術與推動全球影響力。正如Altman所說，「創造 AGI 是我們為人類文明鋪路的其中一塊磚，接下來會由大家一同繼續蓋下去。」