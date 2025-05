OpenAI宣布組織大改革　營利部門變成「公益公司」

▲OpenAI宣布轉型為公共利益公司,非營利組織持續掌控營運主導權。(圖/OpenAI)

記者吳立言/綜合報導

OpenAI宣布重大組織架構調整,旗下原本的營利實體將轉型為「營利性公共利益公司(Public Benefit Corporation, PBC)」,並由原本的非營利組織持續掌控與大股東身份持有。官方強調,這項改組不會改變OpenAI的核心使命:「確保人工智慧的發展能惠及全人類」。

4 facts about our structure:



-OpenAI will continue to be controlled by the current nonprofit



-Our existing for-profit will become a Public Benefit Corporation



-Nonprofit will control & be a significant owner of the PBC



-Nonprofit & PBC will continue to have the same mission