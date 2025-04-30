議員被批搶功讓「越南盜獵團」逃離台灣！　強調再侮辱就告

圖、文／CTWANT

新竹縣動保團體掌握越南籍移工四處捕殺流浪貓狗，連山區水鹿、山羌，甚至保育類長鬃山羊與石虎都不放過。動保團體苦追半年，不斷向各縣市動保處尋求協助，好不容易掌握確切事證向彰化動保處檢舉，動保處卻以「沒有公權力」為由，要他們轉請警方協助，但警方因並非權責機關，只能在旁協助，他們再向台中民眾黨議員江和樹求助，卻反遭江和樹利用議會質詢搶新聞曝光，導致最大中盤商主嫌泰友和搭機逃回越南。

▲除了流浪貓狗，山區水鹿也難逃越南盜獵團毒手。（圖／CTWANT提供，下同）

回顧整起事件，新竹縣流浪動物珍愛協會與新竹縣議員朱健銘長年關注動保議題，在地方上除協助日常動物救援外，也常接獲各式虐待動物檢舉，先前就曾揭發虐貓慣犯趙育慶，將貓咪火烤、水燙，虐死至少5隻貓《虐貓成癮1／狂噴清潔劑火烤再澆水 變態惡男一個月虐死6隻貓》，遭檢察官起訴，求刑9年2月，趙育慶隨後也因多次涉嫌虐死貓咪，被要求具保23萬元，因籌不出保金而遭到羈押。

▲越南盜獵團幾乎什麼動物都抓，膽小可愛的山羌也是他們的獵捕對象。

然而他們這次接獲檢舉，鎖定越籍移工涉嫌宰殺、販售流浪貓狗，但經進一步追蹤後卻發現，宰殺販售流浪貓狗的移工竟不只一人，明顯為集團式經營，更不只對流浪貓狗下手，穿山甲、白鼻心、長鬃山羊、石虎等保育類也全是他們的屠宰目標，私宰販售產業鏈完整縝密，讓他們驚覺事態嚴重。

經長達半年多的追蹤跟監，同時安排線人和對方接頭買肉、在外偷偷觀察對方宰殺行為，更意外發現其中一團人馬，直接在臉書上大喇喇炫耀自己持有「改造槍枝」，從而向動保處與警方尋求協助，但在已明顯掌握事證的情況下卻仍屢屢碰壁。多個縣市的動保處獲報後均表示「知情」，但一聽對方宰殺可能持有刀械，甚至是槍枝的情況下，隨即改口表示「無法處理」，要他們找警方協助，且動保處上班時間為「8點到5點」，逾時不候。

▲動保團體發現盜獵團租下山區工寮，直接宰殺動物。

但若想將盜獵集團人贓俱獲，除非是在對方宰殺、虐待的當下隨即攻堅逮人，否則就算明確知道對方就是嫌犯，卻往往礙於法規無法逮捕，加上動保議題並非警察機關的主責，警方也僅能在陪同行政協助。只是在繁重的勤務與業務間，動保事件對警方來說「毫無績效可言」，往往難以擠出時間主動查緝。

而最為荒謬的是，當動保團體好不容易談好面交，以3000元價格於台中、彰化一帶買下「石虎」，並要求對方不要拔毛處理，以此獲得明確事證，同時通報彰化動保處，希望能尋求協助，卻被彰化動保處以「沒有公權力」為由推拖，動保團體無計可施下，經人介紹找上台中民眾黨議員江和樹，希望江和樹能居中協調，協助將盜獵集團一網打盡，孰料卻被江和樹「吃乾抹盡」。

▲台中民眾黨議員江和樹被指半路攔胡，將動保團體半年成果直接佔為己有，導致主嫌逃回越南。

在明確告知收網在即，擔心打草驚蛇，不得對外洩漏下，江和樹卻直接將動保團體半年的心血佔為己有，公然在議會上謊稱自己指派助理前往面交，希望利用自己的影響力取締惡質盜獵團，只是事件一經公布，中部最大的泰氏家族盜獵團主嫌泰友和立即「搭機返回越南」；而其他賣香肉的盜獵團更是隨時準備跑路。

眼看盜獵團隨時準備落跑，讓動保團體急的不得了，卻又礙於自己僅是民間團體，無法有公權力執行，尋求公部門幫助卻又在各個部門間被當成燙手山芋推來推去，始終沒有結果，只能眼睜睜的看著相關人員繼續宰殺、販售，卻拿他們一點辦法都沒有。

江和樹曾回應表示，他在獲報當下就已通報台中動保處，且協會請求協助的目的是為透過民意代表的影響力解決問題，何況他25日踢爆的當天，大甲分局就已迅速抓到嫌犯，爆料此事只是為了儘速解決此事；他也強調後續若有再對團隊侮辱的情況，也將提告處理。

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