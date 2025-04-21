手遊《老子有錢》課金被當犯罪所得　檢灌水洗錢金額到438億

▲老子有錢線上遊戲常找知名藝人代言。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，檢方在計算洗錢的不法金額時，竟將剛谷公司代收代付手機遊戲費用，全都算成非法賭金，其中包括合法的線上遊戲「星城」「老子有錢」等娛樂幣，將洗錢金額大灌水至438億元，並據此指控剛谷從中獲取手續費13億6千萬元，以猜想估算當實際犯罪金流，卻未對400多億元的洗錢金額列出交易明細。

本刊從起訴證卷中，由檢察官張時嘉自製的2024年5月24日聲羈證據清單中發現，剛谷第三方支付交易明細備註欄內有「繳學雜費95000」、「老公轉的2452」、「漫畫2100」、「網購10300、33700」、「耳機6600」等註記，完全與賭博、詐欺犯罪無關的內容，檢察官未加以區分或過濾，全「包裹加總」列計為陳的犯罪所得，起訴極為粗率。

▲檢察官張時嘉去年榮獲國際檢察官協會頒予特殊成就獎殊榮。

令人不解的是，剛谷曾協助高雄刑大破獲36件詐騙案件，並將詐團詐得的1,433萬餘元，交還給士林地方法院查扣，高雄市刑大明明有提供相關證據給張時嘉，但翻閱所有卷證及起訴書，卻遍尋不著這些有利剛谷的證據，是否刻意被忽略或未標示出來，藉此形塑剛谷公司在協助詐騙集團洗錢，所幸經律師查閱高雄刑大提供的證據清單，發現高雄刑大要求剛谷提供的詐團金流資料，就有顯示剛谷配合辦案的紀錄，張卻無視，在起訴附卷上未明確註明。

▲星城Online是許多玩家熱愛的線上遊戲。

▲檢察官把剛谷第三方支付和超商金流都納入非法所得，連合法的手遊也算進犯罪交易大水庫。

本刊詳閱陳政谷所涉洗錢案的起訴書及相關卷證，發現檢察官以開發中遊戲軟體當賭博證據、合法遊戲幣流灌水洗錢、起訴《組織犯罪防制條例》證人卻未具結、利用移花接木文書指控陳政谷是九州集團負責人、協助警方破獲詐團資料被暗藏及無對價直接證據卻起訴行賄重罪等6大瑕疵，未來在法院審理時，檢察官勢必會面臨質疑與挑戰，官司是否將因此翻盤，值得關注。



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