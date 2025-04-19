球迷小壞招討關注！邊荷律真的糾正了　反應曝一票笑：太可愛

▲邊荷律（中）外型甜美。（圖／記者李毓康攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

邊荷律是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓籍成員，甜美外表與活潑性格超圈粉，有趣的是，許多球迷為了博取女神注意，會故意出招逗邊荷律。有網友想出一招，就是故意把應援毛巾拿反，結果真的有觀眾因此被女神點名，意外引發話題。

有球迷在Threads表示，前陣子朋友問要怎麼吸引邊荷律的注意，他開玩笑地說，只要把應援毛巾拿反就好。沒想到後來在比賽現場，還真的看到有人這麼做，讓他笑呼「完了，明天開始應援巾都要反過來舉了」。

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至於邊荷律反應為何？她看到自己的應元毛巾被拿反後，忍不住大動作提醒該名球迷，比出好幾次毛巾轉正的手勢。最可愛的是，看到球迷把應援巾拿正後，她馬上露出滿足微笑，對著球迷比讚加揮手，甜度破表。

貼文引發熱論，不少人笑呼，「邊邊糾正的好像幼稚園老師，還給個大讚」、「應援巾監督員，糾正完滿足的表情也太可愛」、「會不會大家都拿反的，結果唯一拿正的還被指導要拿反」、「那手勢是轉360度，把反的轉成反的」、「結果～以後為了跟啦啦隊互動，大家都把毛巾拿反。」

也有人呼籲，這招適可而止就好，「感覺又會有球迷玩到炎上」、「不要又玩到炎上就好」、「大家要有『分寸』就好。」