母「貪玩」離婚3孩全不要　老病沒人養慘被放生

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名婦人阿鳳（化名）年輕時「貪玩」，還有酗酒、賭博等惡習，離婚時她表明3個孩子都不要，如今年邁重病，需要他人照顧，卻被兒子以「從未感受到一絲絲母愛」為由向法院訴請免除扶養義務。法官日前審理之後，認定阿鳳過去確實沒有盡到為人母的責任，最終裁定准許兒子的請求，免除兒子對母親的扶養義務。

▲阿鳳過去沒有扶養子女，老了之後子女也不願意扶養她。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿鳳的兒子在判決書中主張，他從小就是由祖父母、父親扶養長大，母親離婚後私生活混亂，還染上抽菸、酗酒、賭博等惡習，酒後經常跑來父親老家騷擾，連鄰居都感到很困擾，他在成長過程中「從未感受到一絲絲母愛」，因而決定向法院聲請免除對母親的扶養義務。

阿鳳目前因重病入住長照中心，沒有所得也沒有財產，已經達到不能維持生活的程度，確實是需要子女扶養的對象。

但阿鳳的前夫證稱，阿鳳年輕時很貪玩，脾氣不好，會對小孩施暴，他曾勸阻不要這樣，阿鳳就負氣離家出走2年，期間好像和其他人有曖昧關係，後來兩人決定離婚，去戶政事務所辦理離婚時，阿鳳直接表明3個孩子都不要。

法官認為，經調查確認，阿鳳過去無視年幼子女有受扶養的需求，在離婚前後都未曾扶養、照顧過孩子們，屬於無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，兒子依法請求免除對母親的扶養義務，為有理由，最終裁定准許兒子的請求，全案仍可抗告。

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