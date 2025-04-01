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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／共軍19艦抵近台海軍演　我軍監控山東、湛江、銀川艦畫面曝　

 

記者陶本和／台北報導

中共解放軍1日宣布在台海進行軍演，而我國防部表示，昨天（31日）已陸續掌握中共山東號航艦編隊等機艦動態。對此，國防部稍早也公布中共3月31日清晨6時至4月1日清晨6時的軍事動態，偵獲共艦19艘在台海周邊活動，同時也公布我海軍監控共艦山東艦（17）及湛江艦（165）的諸多畫面。

▲▼田單軍艦監控共艦山東艦畫面。（圖／國防部提供）

▲田單軍艦監控共艦山東艦畫面。（圖／國防部提供）

我國防部1日表示，自3月29日起，即陸續掌握中共山東號航艦編隊等機艦動態，於昨日進入我應變區。根據稍早公布的軍事動態，3月31日清晨6時至4月1日清晨6時，偵獲共艦19艘在台海周邊活動，而我軍運用聯合情監偵手段，檢派任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、掌握，並已啟動應變機制，適切應對。

▼RF-16監控中共901型快速戰鬥支援艦。（圖／國防部提供）

▲▼RF-16監控中共901型快速戰鬥支援艦。（圖／國防部提供）

同時，國防部也公布諸多畫面，包括我田單軍艦（1110）監控共艦山東艦（17）畫面、我蘇澳軍艦（1802）監控共艦山東艦（17）及湛江艦（165）的畫面、我銘傳軍艦（1112）拍攝我蘇澳軍艦（1802）監控共艦山東艦（17）與銀川艦（175）畫面，以及RF-16監控中共901型快速戰鬥支援艦的畫面。

針對中共的軍演，國防部指出，中共持續在台灣周邊及印太地區，窮兵黷武增加軍事活動，不斷升高在印太、乃至全球的軍事威脅，公然挑戰國際秩序、破壞區域穩定現狀，已成為國際社會最大的「麻煩製造者」。相對於其軍方內部貪腐嚴重「越反越貪」、「軍隊作戰能力虛假」等問題，凸顯外強中乾窘態。

國防部強調，面對日益嚴峻的敵情威脅，國軍做為守護國家的堅強屏障，全體官兵嚴陣以待，將秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，妥慎應對灰色地帶襲擾，有能力、有決心、有信心捍衛國家主權和人民安全。

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