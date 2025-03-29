等待多年！國軍新購F-16V首架交機　機號「6831」正式亮相

▲台灣採購66架F-16 BLK70型戰機，首架機完成組裝及測試今舉行交機出廠典禮。（圖／翻攝美國眾議員提蒙斯（William TimmonsX）



記者杜冠霖／台北報導

國軍「鳳翔專案」編列特別預算，採購66架F-16V戰機，首架機完成組裝及測試，美方於美東時間3月28日舉行中華民國空軍「F-16C/D Block 70 戰機」出廠典禮，首架機為雙座機丶機號6831。我國國防部副部長柏鴻輝丶駐美代表俞大㵢在場觀禮見證。該批預計2026年底前全數飛返交運，對我空軍戰力將大幅提升。

國防部說明，「F-16C/D Block 70 戰機」軍購案，係國防部因應敵情威脅與迫切之國防需要，於108年依「新式戰機採購特別條例」編列特別預算，向美籌獲66架新式戰機，以強化空軍戰力及提升聯合作戰效能。

國防部指出，此次美方邀請我方參加戰機出廠典禮，除展示戰機產製成果，亦彰顯美政府依《臺灣關係法》及「六項保證」，持續協助臺灣提升自我防衛能力之承諾。

國防部表示，感謝美國務院、美國防安全合作局（DSCA）、美國空軍及洛克希德．馬丁公司等單位大力支持，促成本次活動順利進行。國防部將持續協同美方，透過臺美安全合作機制，確保新式戰機產製順利，俾於115年底前完成交運。