TPASS 2.0常客優惠「首月回饋238.1萬元」　3.6萬人可領錢

▲TPASS 2.0首月回饋將有3.6萬人可領錢。（資料圖／行政院提供）

記者李姿慧／台北報導

為鼓勵公共運輸，交通部推出TPASS 2.0常客優惠，最高回饋40%，今天（25日）起開放領取2月回饋金。根據公路局統計，首月將有3.6萬張電子票證達成TPASS 2.0回饋條件，回饋金額達238.1萬元。

為擴大TPASS優惠及鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部114年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，截至114年3月23日止已有16.5萬人完成記名登錄，該措施自114年2月起開始累計搭乘紀錄，今日起開放領取2月回饋金。

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公路局表示，114年2月共有3.6萬張電子票證達成TPASS 2.0回饋條件，共有2萬張電子票證達成公車、客運基本回饋條件，2.6萬張電子票證達成軌道加碼回饋條件，包括台鐵、台北捷運或新北捷運，其中包含約9000張電子票證同時達成不同回饋條件。

▲ TPASS 2.0首月回饋將有3.6萬人可領錢。（資料圖／記者李姿慧攝）

根據統計，首月累計回饋金額整體達238.1萬元，其中以基本回饋公車和客運條件之回饋金額最高，共183.4萬元，占總回饋金額之77.0%，台北捷運軌道加碼回饋金額次之，共有48.5萬元，占總回饋金額之20.3%。

公路局提醒，完成記名登錄的民眾可至各票證公司網站之「TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋」記名專區查詢回饋金額，25日起可持符合回饋條件之電子票證至四大超商由店員協助或臺北捷運各場站內之悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋金，當月未完成領取之回饋金額亦可與後續月份併同領取，但最遲須於開放領取日起1年內領取完畢。