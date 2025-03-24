直擊哥哥「肉搏戰對象」驚呆她！老司機秒懂：青梅竹馬成人版

▲原PO從門縫隙中，驚見哥哥與熟悉的女生在激戰。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「看到哥哥跟她%%！」一名女網友透露，聽見哥哥房間有怪聲，殊不知從門縫目擊熟悉臉龐，從小一起長大的姊姊和哥哥共處一室，兩人呈現交纏姿勢，嚇得原PO騎車逃出門。文章曝光後，引來網友紛紛笑虧，其實就是青梅竹馬成人版，「鄰家小女孩轉大人的日記，以後可能要叫大嫂！」

一名女網友在Dcard表示，家裡是4層樓透天厝，哥哥自己住3樓，她與妹妹同住4樓，某天早上下樓時，卻發現3樓有奇怪的聲音，加上哥哥沒關好門，好奇心驅使下，從門縫隙看到那張熟悉的臉。

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原PO尷尬表示，「居然是從小跟我們家玩在一起的那個姊姊...然後還有我哥的背影」，直擊肉搏戰的瞬間，令原PO難以置信，出門後她甚至在公園呆坐許久，才慢慢消化這驚人的八卦。

原PO也透露，之所以內心會如此衝擊，是因為大家從小一起長大，姊姊就像自家人一樣，且與哥哥同年齡，他們兒時常打鬧吵架，沒想到兩人猶如偶像劇般，關係已進展到如此親密。

底下引來千名老司機笑虧，「青梅竹馬成人版」、「小時候感情好玩在一起，長大感情好用大人的方式玩在一起」、「這是真愛～青梅竹馬，鄰家小女孩轉大人的日記，以後可能要叫大嫂」、「這根本就是偶像劇或少女漫劇情」、「好羨慕青梅竹馬的感情，感覺就很甜」、「其實，他們小時候早就連在一起了」、「其實就默默的偷偷撮合就好，說出來他們兩人反而尷尬」、「下次見面叫大嫂，看看反應呵呵」。

不過也有人質疑真實性，「門沒鎖的都很假，除了確定家裡沒人」、「不鎖門不關好門...我也真的服了」。