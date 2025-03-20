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霧臺哈尤溪落石釀8傷　縣府：疑與台東地震、山區降雨有關

▲霧台哈尤溪旅遊 。（圖／屏東縣政府提供）

▲霧台哈尤溪旅遊 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

針對昨(19)日下午霧臺鄉哈尤溪發生落石意外，導致8名遊客受傷。受傷的8人中，3位檢傷後無虞，餘5人送往醫院治療，傷勢包括鎖骨骨折、腹部瘀青及腳部撕裂傷等，意識皆清楚無生命危險並在哈尤溪營運團隊陪伴下均已返家。

▲霧台哈尤溪旅遊 。（圖／屏東縣政府提供）

屏縣府表示，事故發生當下，營運團隊即啟動緊急救護SOP，通報消防局出動霧臺、三地門及瑪家等分隊救護車前往救援。當地導覽人員具備緊急救護訓練，亦立即對傷者進行初步包紮。同日營運團隊也啟動緊急事件檢討及如何加強防護遊客安全相關作為會議。經團隊檢討落石原因，可能與近幾日台東近海發生的芮氏規模4.1地震及近日山區降雨有關。

考量哈尤溪每年1月至4月枯水期限定開放預約遊程，在不影響遊客均已排定假期到訪的情形下，遊程採持續進行，營運團隊溯溪導覽組會在七彩岩壁區域加強戒備，並將人流數量下調派員加強保護，近2日也會派遣團隊幹部加強現場進行遊客安全戒護與提醒。傷者關懷部分，除於事件當下致贈慰問金外，並已啟動後續申請相關保險理賠事宜。

縣府交通旅遊處表示，為保障遊客入溪安全，縣府及霧臺鄉公所也會隨時要求營運團隊隨時留意天氣與地震資訊，相關配備安全裝備務必要求遊客「帽不離身」及遵守導覽人員安全指示及帶領，並落實每日定期路線巡檢並於潛在落石區加強設置警示標誌或避開高風險區域，以確保遊客安全。更多屏東交通及旅遊訊息請關注屏東縣政府「屏東旅遊網」、「屏東go好玩」臉書，並歡迎下載「屏東go好玩」APP掌握相關訊息。

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