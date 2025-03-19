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快訊／低溫特報擴及15縣市！今晚明晨最凍剩6度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署今（19日）下午4時30分針對15縣市發布低溫特報，因今至明天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明晨新竹及苗栗局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，台南以北13縣市則有10度以下氣溫發生的機率。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣等15縣市，其中新竹縣、苗栗縣微「非常寒冷」的橙色燈號，預計影響時間將持續到明天傍晚6時。

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氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象署預測，明晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

低溫橙色燈號1（平地低溫6度以下）：
新竹縣、苗栗縣

低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣

▲低溫特報

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署

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