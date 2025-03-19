家寧IG刪精品文藏玄機？切割媽媽被揪疑點急移除　網諷：理財大師

▲張家寧昨（18）發聲明與母親切割，強調自己與Andy同酬。（翻攝IG@chianing_baby）

圖文／鏡週刊

張家寧委託理鴻法律事務所發表聲明，聲稱與Andy老師領取相同的月薪和獎金，對公司實際收益並不知情。然而，這番說法並未平息網友的疑慮，網友質疑她如何負擔其奢華生活。

聲明稿指出，YouTube頻道「眾量級」由張家寧與王崇睿（Andy）於2016年共同創立。隨著頻道業務量擴張，兩人於2018年與曾淑惠女士共同成立「群海娛樂股份有限公司」，由曾女士擔任董事長，張家寧與王崇睿則專注於內容產出，並強調「本人與Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聲明表示，儘管身為董事，他們並未實際參與公司營運，因此對其財務狀況一無所悉，張家寧聲稱曾多次要求群海公司提供財務資料，但始終未能獲得正面回應。因本次事件牽涉家人及前伴侶，內心深感煎熬，故未能及時出面說明。對於外界的批評指教，皆虛心接受。

最後，張家寧表示，去年創立的YouTube 頻道「秘月期POPOO」，未來將以個人名義成立公司或工作室，完全獨立經營，特此聲明相關業務及收益與群海公司無關。

然而，她的頻道跟IG卻被網友抓包聯絡信箱仍為「qunhaient@gmail.com」，因此被質疑她並未真正切割。消息曝光後，頻道已移除該信箱，但IG仍未更新。

▲網友抓包家寧的IG的聯絡信箱仍是使用群海娛樂信箱。（翻攝IG@chianing_baby）

針對這些爭議，網友認為家寧的說法前後不一致：「說謊還不打草稿，被抓包囉～」「這打臉來的又急又快」、「老話一句：當你選擇說謊的時候，就已經註定要說更多的謊去圓它了」、「血緣斷不掉，怎麼可能切割？」

更有人質疑她月薪供不起奢華生活，一樣的薪水，媽媽給你多少零用錢？可以買那麼多名牌？一直強調兩個人共同經營領一樣的薪水？那你們的生活為什麼差那麼多」、「都拿一樣的薪水但她可以去杜拜看周杰倫」、「領5.5萬天天開跑車吃大餐買名牌？可是錢還是在你張家人手上啊」、「領5.5萬吃大餐、出國玩，你很強欸」、「領一樣的薪水，但是媽媽會給我零用錢唷」、「原來是理財大師，月領5萬5也能過奢華的生活」。

另外，部分網友也突然領悟先前家寧刪掉IG貼文的用意，吐槽表示：「現在知道為什麼家寧要刪光精品文了吧」「所以才要把包包照都刪掉啊」。



更多鏡週刊報導

眾量級遭疑逃稅 會計師揭家寧購買奢侈品也成國稅局追查關鍵

志祺七七抓到「眾量級」張家一行為：恐被罰到哭 網歡呼：檢舉一波

眾量級Andy指控被家寧媽整碗捧 網算出驚人收入：他領不到0.1%