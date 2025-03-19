Lucky待收容所最新情況曝！飼主有權探望卻至今未見人影

▲目前仍未見徐姓飼主前來探望或致電關心Lucky。（圖／動保處提供）

圖文／CTWANT

台北市徐姓飼主所飼養的比特犬Lucky分別於本月6日、17日發生2起咬人事件，裁處共20萬，並將犬隻執行沒入。昨（18）日Lucky由台北市動保處帶往台北市動保處。根據動保處的說法，Lucky昨日因情緒緊張，一直都沒有進食，也未排便，但今（19）日稍早已開始進食。據了解，徐男有權探視愛犬，但目前仍未前往探望。

本月6日以及17日徐男分別載著愛犬Lucky行經文山區以及大安區，沒想到在停等紅燈時，發生Lucky跳窗攻擊騎士事件。第一次傷人事件發生時，動保處考量到執行沒入，但當時徐姓飼主信誓旦旦地對動保處說，日後攜帶愛犬出門，定會戴上專用嘴套並繫好牽繩，沒想到短短11日，同樣的事件再次發生，而徐姓飼主2次案發後，都辯稱是Lucky誤觸車窗按鍵，才會導致傷人事件發生。

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事件發生後，台北市動保處認為徐姓飼主無法履行飼主職責，故分別裁處罰鍰5萬及15萬元，並且確定執行沒入。18日中午，台北市動保處前往徐男住家，依法沒入Lucky，並將Lucky帶往北市動保處。

北市動保處代理隊長熊禹涵表示，Lucky被帶至動保處後，因為情緒緊張全身發抖，18日整夜都無進食也未排便，見到動保處照護員時，仍不斷瘋狂吠叫，甚至連飼主送給狗狗的被子，也被扯咬撕破，直到今日早上才有補充一點熱量。

據了解，雖Lucky被帶至動保處執行沒入，但徐男仍有權探望，然而徐姓飼主目前都無親自前往探望愛犬，也無致電確認狀況，唯有其先前配合的訓犬師有到場了解狀況。

目前，Lucky最終的結果還未定案，動保處正積極觀察Lucky的情形，並著手進行後續的程序處理。

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