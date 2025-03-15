二手手機市場狂飆！增值冠軍出爐　特定品牌、機型大攀升

記者蘇晟彥／綜合報導

傑昇通信公布2025年2月二手機回收增值與占比排行，可看出市場需求回溫、價量齊揚。其中，Motorola razr (2020) 5G（8GB/256GB）以驚人的30倍的增值幅度奪下本月回收增值冠軍！傑昇通信進一步分析市場動向，2月二手機市場回收量較上月成長49%，除了年後換機潮推升消費者回收舊機的意願大增，市場回收價格波動較小、通路加強推動回收方案等，也是回收量隨之增加的因素。

▼Motorola razr成為2月回收增值冠軍。（圖／傑昇通訊提供）

根據傑昇通信最新數據，2月二手機回收市場回收量與價格同步攀升，回收增值榜前十名除蘋果iPhone佔據三席外，其他皆為特定品牌與機型，尤其是本月回收增值冠軍Motorola razr 5G手機，復刻當時在全球狂賣1.3億台的一代神機razr V3，除了濃濃的情懷加持，回收價竟回漲30倍，傑昇通信推論，該機型非市場因素影響，更像是特定品牌與機型受到追捧，導致回收商願意加價收購，意外成為亮點。

農曆年後，二手機回收市場持續回暖，隨著換機潮帶動，許多消費者選擇回收舊機以折抵新機，加上部分熱門機型的回收價格上揚，市場交易更加活躍。而其中又以iPhone 16 Pro Max三款容量（256GB、512GB、1TB）回收價格均呈現上漲趨勢，增值幅度達8%；傑昇通信指出，市場對於大容量旗艦機的需求持續存在，尤其512GB與1TB容量，因供應量相對較少，二手市場價格更具支撐力，因此iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max等高階機型，受市場供需變化影響，反而推高殘值。

受年後換機潮影響，加上多款新機發表及促銷活動接連推出，二手機回收市場迎來顯著成長。根據傑昇通信最新發布的2025年2月份二手機回收占比排行，本月整體回收量較上月激增1.5倍，市場熱度明顯提升。從回收品牌占比來看，蘋果依然穩居市場龍頭，市占率超過六成，三星則以17.7%的市占率穩坐安卓品牌之首，而OPPO（6.5%）、vivo（2.8%）與ASUS（2.2%）分列第三至第五名。



傑昇通信表示，手機價格只會水漲船高回不去，對於2月二手機市場的回收量飆升1.5倍，各品牌二手機回收量平均也增加四成左右，尤其以三星回收量激增60%最高，以及A系列單機的回收量最多，顯示消費者對價格實惠的高性價比裝置需求也不斷上升，預期未來幾個月內，二手機市場價格將持續波動，建議消費者依個人需求選擇合適的回收時機，換取更高的回收價值。

儘管市場競爭激烈，蘋果iPhone仍是二手機回收市場的主力機型，本月品牌回收量較上月大幅成長49%，漲幅超越市場平均。其中，iPhone 12、iPhone 11 和 iPhone 13 依然是回收量最高的三款機型，且以128GB容量最多；傑昇通信認為，這波回收熱潮與iPhone 16e新機上市有一定關聯，由於iPhone用戶換機週期較長，iPhone 16e作為蘋果主打性價比的新機，一度吸引大量關注，最終公布的售價未達市場預期，導致部分原本考慮入手iPhone 16e的消費者，轉而選擇iPhone 15或二手的15 Pro。

傑昇通信坦言，隨著iPhone 16系列的完整布局明朗，iPhone 16e的定價策略確實影響市場動向，並且進一步推升舊款iPhone的回收需求。未來，仍會有更多新機進入市場，消費者對價格與性能的權衡，也將持續影響二手機回收趨勢。