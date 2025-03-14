「每天工作20分鐘」領38K！她嘆無聊想走人　一票搖頭：繼續待

▲原PO覺得上班很無聊。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

月薪38K，但上班時間很無聊，要繼續待著嗎？近日有網友發文透露，她在這家公司已經待了半年，然而每天都在混時間，沒事做的時候只能跟朋友聊天、看影片等等，大家覺得她應該繼續留在這家公司嗎？貼文曝光後，引起討論。

女網友近日在Dcard上，以「上班超無聊」為標題發文，透露她這份工作已經做了半年多，她的月薪是3萬8000元，上班幾乎都在耍廢，每天實際的工作時間大概就20分鐘，只是，她也感到無聊和難以忍受。

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原PO提到，她的座位在主管旁邊，所以無法光明正大地滑手機，只能偶爾偷偷滑一下，若上班真的太無聊，她則會跟朋友聊天，或者看影片。由於她上班時間大多都在發呆，所以久而久之，還是覺得很受不了，不知道自己是不是要繼續待下去？

不過貼文曝光後，網友幾乎一面倒直呼，「當然繼續待著，這麼閒又有38K外面應該是找不到了」、「我看過太多像你這種嫌無聊，然後跳槽之後後悔的例子了」、「好想找這種工作，這樣就有時間看書了」、「可以考慮用聽的學習外文，或如果有考慮公職也可以聽公職函授」、「還能看影片什麼的我覺得就可以待著」。話題引發討論。