本來有好感...女生什麼行為「會讓男生冷掉？」　過來人給答案

▲女生什麼行為會讓男生冷掉？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

假如對一個人有好感，可能就會想要和對方有更多的接觸機會，但是有沒有什麼行為，反而會嚇跑對方呢？近日就有網友發文表示，她現在很積極地想要靠近一個男生，然而對方似乎慢慢疏遠她，因此她就想知道，女生有什麼行為會讓男生卻步呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「女生哪些行為，會讓原本有好感的男生卻步」為標題發文，提到她前段時間遇到一個很不錯的男生，所以想試著靠近對方，可或許是她不擅長追求人，所以有時她也覺得自己的訊息有點刻意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，可能是因為這樣，男生本來對她有好感，但現在卻變得疏遠一些。因此她就想知道，女生有哪些行為，會讓男生本來有好感，但後來卻冷掉、卻步呢？

貼文曝光後，女網友紛紛回應，「如果還沒喜歡，只是普通認識看看，我個人是太有意圖性或一下重心都放在對方身上的，會卻步」、「我覺得相處的感覺很重要欸，太刻意反而有種不自在，其實就順其自然吧！不用想太多」、「我覺得就自然一點吧，不要想著一定要很靠近還是怎樣，相處下來雙方都舒服比較重要」。

也有男網友表示，「我自己包含身邊男生思維很簡單，想當女友or想上床的：女生任何主動行為都是加分；單純只想當朋友：任何積極主動的行為都是扣分」、「應該是你誤以為對方對你有好感，而不是那些行為讓他後退了，他應該頂多只是有點興趣願意了解你，結果互動發現不對盤」、「不懂維護面子，只在乎自己，卻不為對方考量」、「不要在男生面前有不自信的一面」。話題引發討論。