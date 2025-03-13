快訊／山區大雷雨！中橫便道落石砸車...駕駛全身血　全線封閉

記者 李陳信得／台中報導

旺盛對流伴隨大雷雨，今(13)日下午台中山區烏雲密布，中央氣象署也發布大雷雨即時訊息。中橫便道中午放行時間下起大雷雨，一部自小客車行經便道12公里處，遭到約50公斤落石砸中，所幸駕駛只有手部多處擦挫傷無生命危險，由救護車送東勢農民醫院救治。

▲▼中橫便道午後下起大雷雨，58歲駕駛行經便道12K處遭落石砸中上受傷。（圖／記者李陳信得翻攝，照片經變色處理，下同）

一名58歲曾姓男子駕駛自小客車從梨山往東勢方向行駛，下午12十30分左右行經便道12K處時突遭下方落石砸中擋風玻璃、駕駛座車窗及車門，左手臂被砸傷流血，後方貨車見狀立即先將駕駛載往谷關管制站，經管制人員初步處理後再由救護車送醫救治。

公路總局谷關工務段段長張裕閔表示，中橫便道土石容易鬆動，雨天會有落石及土石流發生，車輛行駛要注意車前狀況，如雨勢超過危險值將會管制通行。由於仍持續降雨，中橫便道為顧及鄉親安全，今天傍晚4點半班次及明(15)日上午七點班次先予關閉，並視明天天候狀況進行落石邊坡空拍機巡檢，確認無明顯危險後再確認明天中午班次是否開放。

▲▼中橫便道午後下起大雷雨，曾姓駕駛被落石砸傷後，被送到管制站更衣並接受初步包紮。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）