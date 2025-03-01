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選擇世新閃耀未來！主播校友站台2025大學博覽會展現教育實力

圖一：非凡新聞主播賴家瑩（左起）、華視新聞主播羅意瑾、TVBS新聞主播詹舒涵以及台視新聞主播鄔凱雯，代表母校世新大學與現場考生、家長分享學習經歷。（圖／世新大學提供）

▲ 非凡新聞主播賴家瑩（左起）、華視新聞主播羅意瑾、TVBS新聞主播詹舒涵以及台視新聞主播鄔凱雯，代表母校世新大學與現場考生、家長分享學習經歷。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

「選擇世新，就是選擇一個充滿機遇與支持的未來。」今日起周末兩天（3月1日、2日）在2025大學暨技職校院多元入學博覽會，世新大學以其獨特的教育模式、卓越的傳播實力及全方位資源，成為考生與家長的焦點。每年提供近400項獎助措施，世新為學生鋪設通往夢想的堅實道路，其中包括「成績優異新生獎學金」，每名獲獎者可獲新台幣5萬元，以及114學年起日本語文學系榮獲日本似鳥國際獎學財團百萬支持，為10名學生提供每人10萬元的資助，幫助更多學子實現學術夢想。這些實質的支持，彰顯世新對學生未來發展的承諾。

圖二：世新大學以其獨特的教育模式、卓越的傳播實力及全方位資源，成為2025大學博覽會考生與家長的焦點。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新大學以其獨特的教育模式、卓越的傳播實力及全方位資源，成為2025大學博覽會考生與家長的焦點。

世新大學的展區吸引了無數考生與家長的目光，4位業界知名校友——非凡新聞主播賴家瑩、華視新聞主播羅意瑾、TVBS新聞主播詹舒涵以及台視新聞主播鄔凱雯親臨現場，分享她們在世新的學習經歷與職場成功故事。賴家瑩以其經濟學系背景結合傳播專業，成為財經新聞領域的翹楚；羅意瑾則強調了世新新聞系實務課程的價值，讓她在畢業後迅速適應業界需求；詹舒涵以跨學科的學習經驗，展現世新在培養全方位傳播人才上的實力；鄔凱雯則指出，世新提供的跨領域學習機會與頂尖設備，讓她在進入電視圈時無縫接軌，從容應對挑戰。

圖三：世新大學攤位設置了綠幕攝影棚與互動體驗區，讓考生親身感受最前沿的媒體技術與世新教育的魅力。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學攤位設置了綠幕攝影棚與互動體驗區，讓考生親身感受最前沿的媒體技術與世新教育的魅力。

不僅如此，世新大學以「全方位傳播教育」為核心，結合數位科技與產學合作，持續引領教育創新。根據104人力銀行最新發布的《大學品牌力》報告，世新在「大眾傳播學群」中蟬聯全國第一，這不僅鞏固了其在傳播教育中的領航地位，更展現了與業界深度接軌的卓越成果。近期推出的「微短劇製作系列」課程更是教育創新的典範，透過AI技術輔助劇本開發，結合好萊塢專業案例，讓學生掌握影視製作的完整流程，打造出與國際接軌的影視教育模式。

圖四：吉祥物「」與全國世新虎冠軍的世新競技啦啦隊為2025大學博覽會熱情助陣。（圖／世新大學提供）

▲ 吉祥物「世新虎」與全國冠軍的世新競技啦啦隊為2025大學博覽會熱情助陣。

世新的成功不僅體現在傳播教育的卓越成就上，更展現在對學生全方位支持的承諾。從豐厚的獎助學金到尖端的學習設備，世新致力於讓每位學生都能在學業與實踐中找到自己的定位。校方提供的400項獎助措施涵蓋學術、實務與國際化學習支持，讓學生不僅能安心學習，更能夠在校期間參與影視節目製作、AI應用與跨域創作，全面提升競爭力。其中，「成績優異新生獎學金」提供每名獲獎者新台幣5萬元；日本語文學系則榮獲日本似鳥國際獎學財團提供的百萬獎學金，將為10名學生每人提供10萬元資助，將吸引更多優秀學子加入世新大家庭。

圖五：世新大學四大學院系所名師與五星級服務團隊「翠谷薪傳人」進駐2025大學博覽會，為考生提供專業諮詢與志願選填建議。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學四大學院系所名師與五星級服務團隊「翠谷薪傳人」進駐2025大學博覽會，為考生提供專業諮詢與志願選填建議。

連續13年參與大學博覽會的世新大學校長陳清河表示，世新將持續以創新與實務為核心，結合「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色，推動課程改造與產學合作，讓學生在校期間即能接觸業界最新趨勢，實現學用合一的教育願景。這樣的努力不僅體現在課程設計上，更反映在學生的實踐成果與社會影響力中。博覽會現場，還設置了綠幕攝影棚與互動體驗區，讓考生親身感受最前沿的媒體技術與世新教育的魅力。吉祥物「世新虎」與全國冠軍的世新競技啦啦隊也熱情助陣，為展區增添活力與吸引力。選擇世新大學，意味著選擇一個充滿無限可能的未來。不僅有卓越的傳播教育，更有跨領域的學習資源與支持學生夢想的堅實後盾。世新大學，永遠是你成就夢想的最佳選擇。

圖六：世新大學校長陳清河（右五）連續13年在大學博覽會介紹世新辦學亮點。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河（右五）連續13年在大學博覽會介紹世新辦學亮點。

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