iPhone 16e首日開賣下殺2000元！通訊行曝：貨源極充足

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果最便宜AI手機 iPhone 16e 於28日正式開賣，而開賣當日，就有通訊行無預警大降價，門市甚至備齊現貨，不用等；傑昇通信表示，以往新機價格在開賣第一週不易有起伏，而今日針對到貨量充足的iPhone 16e開出比建售再低的價格吸引客群，宣布祭出現貨最高再折2,010元的優惠，沒預購到消費者不用等，可直接到傑昇通信門市購買，不過各門市現貨機型則依門市現場數量為準。

觀察門市iPhone 16e新機預購狀況，全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信分析，以過往銷售經驗來看，新機上市約一兩周以後，價格才會依實際銷售現況有所波動，而現階段到貨的三個容量及顏色都算充足，加上先前門市預購以白色最受果粉青睞，今日開賣特別喊出在228連假期間購買iPhone 16e，不分顏色，指定128GB容量便宜910元、選擇256GB容量再折1,010元、入手512GB空機再降2,010元，降幅高達6%，現貨供應直接回饋果粉。

另外，先前從電信業者、各通路平台預購情況反應，睽違三年再次推出的平價款機型iPhone 16e仍受果粉喜愛，儲存容量也以128GB最受青睞，傑昇通信認為，主要是蘋果確實陸續停產iPhone SE及mini系列，過往持有小尺寸手機及使用容量維持在64GB的果粉，今年因剛性換機需求，只能直接汰換成iPhone 16e（128GB），尤其是幫長輩換機，僅兩款顏色也沒有選擇障礙。

而先前認為價格全無優勢、只是用來幫家族成員抬轎的iPhone 16e，近日傳出有評測人員針對使用習慣最關注的電池進行測試，發現iPhone 16e電量續航竟反超iPhone 16 Po，此結果令果粉為之瘋狂，在網上迅速掀起討論；傑昇通信估計，此測試結果將讓猶豫的果粉信心大增，原本還在思考沒有Magsafe磁吸充電功能不方便，而超越Pro等級的續航力，無疑替iPhone 16e掛保證。

傑昇通信觀察，這次iPhone 16e在預購階段表現雖然感覺一般，但對於習慣大螢幕、規格明顯升級，又不想花大錢的果粉，仍是換機首選，且入門機款向來屬於長銷型，在產品銷售週期中仍能接受考驗；比較意外的是，預期還有機會撐到iPhone 17系列新機發表的iPhone 15及15 Plus，傑昇通信庫存現已低於安全存量，僅存少量現貨流通，也許還有機會催出換機潮。