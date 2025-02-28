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法拉利「霸佔2車格」車頭還大外凸　照片戰翻：旁邊也沒人敢停

▲▼法拉利超跑「這樣停」 網友：這是在保護其他人。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲法拉利超跑「霸佔2車格」車頭還外凸，照片引發兩派戰翻。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣觀光區、市區停車位相當難找，也因此經常發生停車爭議。一名網友抱怨，他日前到板橋大漢橋下停車場停車，看見有一輛法拉利竟霸佔2個車格，讓他直呼「駕照是雞腿換來的嗎」，照片一出立刻引發網友正反論戰。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，拍攝地點在板橋大漢停車場，一輛紅色法拉利超跑不但霸佔了2個停車格，而且車頭有一大半都在車格外，讓他忍不住直呼「駕照是雞腿換來的嗎」。

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原PO還說，「第一次看到最新隱形車款，隱形加長法拉利，隱形加寬法拉利，車身後跟車檔距離最少2顆藍球遠」、「公有停車場，車牌辨識一車一付，無法付二格錢，有錢沒品，慣性亂停車，駕駛技術還有社會價值觀有待加強」。

▲▼法拉利超跑「這樣停」 網友：這是在保護其他人。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼法拉利超跑「這樣停」 網友：這是在保護其他人。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲法拉利超跑除了佔用2個車格外，車頭也超出車格許多。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片一出立刻引發網友正反論戰，有人說「車主用自己的人品換來左右鄰車的安心也不錯啊」、「反正我也不敢停」、「就算正常停也沒人敢停旁邊」、「如果我的破車旁邊有停這個，我比較希望他是這樣停的」。

也有人說，「停2格是OK，但超出白線這麼明顯，眼科門診關心這位患者」、「規矩還是要遵守，才應該是開法拉利的素質」、「看留言真的一堆自以為，車頭都凸出來根本想碰瓷，還保護勒」。

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